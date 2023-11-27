Хочется пить и болит голова: 6 побочных эффектов от избытка соли в рационе

Безопасная ежедневная норма потребления соли составляет не более 5 граммов, в противном случае повышается риск развития болезней сердца, инсульта и диабета.

Натрий добавляет блюдам вкус, но часто вы не обращаете внимание на то, сколько соли потребляете. Помимо добавленной соли, она также содержится и в продуктах питания, особенно сильно "грешат" ультраобработанные продукты. Именно поэтому важно обращать внимание на количество соли в вашем рационе, иначе можно увеличить риск возникновения множества неинфекционных заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, инсульт и рак. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Консультант-нефролог Пунит Бхувания перечислил побочные эффекты употребления слишком большого количества соли.

Повышенное артериальное давление

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Одним из самых опасных последствий чрезмерного потребления соли является высокое кровяное давление. Натрий в соли может привести к задержке жидкости, увеличению объема крови в артериях и последующему повышению артериального давления. "Одним из хорошо известных последствий чрезмерного потребления соли является повышение артериального давления, которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит доктор Бхувания.

Повреждение почек

"Продолжительное потребление соли в больших количествах создает чрезмерную нагрузку на эти жизненно важные органы, что может привести к повреждению почек и снижению их общей функции", — предупредил доктор Бхувания. Это медленный и коварный процесс, который часто остается незамеченным до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб здоровью.

Головные боли

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"Некоторые люди могут испытывать головные боли в результате употребления большого количества соли, возможно, из-за изменений в кровотоке и балансе жидкости", — отметил доктор Бхувания. Это служит предупреждающий сигнал, который говорит о том, что организму трудно справиться с натиском натрия.

Обезвоживание

"Как ни парадоксально, чрезмерное потребление соли может способствовать обезвоживанию, поскольку организм пытается разбавить избыток соли, вытягивая воду из клеток", — говорит доктор Бхувания. Этот противоречивый эффект подчеркивает сложный союз между солью и водой в нашем организме.

Задержка жидкости

"Помимо опухших рук, чрезмерное количество соли может распространиться на другие части тела, особенно на лодыжки и ступни", — сказал доктор Бхувания. Задержка жидкости в этих областях может не только вызывать дискомфорт, но и указывать на основной дисбаланс, требующий внимания.

Повышенная жажда

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Доктор Бхувания объяснил, почему соль обладает сверхъестественной способностью стимулировать жажду. Это, казалось бы, безобидное последствие может вызвать цепную реакцию, при которой повышенное потребление воды усугубляет задержку жидкости. Это цикл, который увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы.

Контроль потребления соли в рационе является ключом к предотвращению этих побочных эффектов. Наш организм дает важные подсказки о последствиях нашего неправильного питания, которые нельзя игнорировать.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.