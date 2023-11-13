Питание и мигрень: 8 продуктов, которые могут спровоцировать сильные головные боли

Если у вас часто болит голова, важно знать продукты, которые могут провоцировать приступы мигрени. Это позволить стать решающим шагом в лечении и предотвращении приступов сильной головной боли.

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Мигрень — изнурительная головная боль, которая сопровождается чувствительностью к свету, болью, как правило, в одной стороне лица, тошнотой и в некоторых случаях даже рвотой. По данным журнала Американской медицинской ассоциации, мигрень длится от 4 до 72 часов и поражает более 10% людей во всем мире. Консультант-невролог Наташа Типнис отметила, что: "Некоторые продукты питания, такие как темный шоколад и вино, могут вызвать мигрень". Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Знание этих пищевых виновников может стать решающим шагом в лечении и предотвращении приступов мигрени. Итак, какие продукты могут спровоцировать сильную головную боль?

Кофеин

Фото: Freepik

Хотя некоторым людям, страдающим мигренью, кофеин может облегчить неприятные симптомы, для других он может стать провоцирующим фактором. Важным аспектом является умеренность. Резкое прекращение потребления кофеина может привести к головным болям отмены, поэтому лучше поддерживать постоянную ежедневную дозу и постепенно снижать ее с течением времени.

Выдержанный сыр

Выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, содержат тирамин, известный возбудитель мигрени, который образуется, когда белки в сыре со временем разрушаются.

Переработанное мясо и колбаса

Фото: Freepik

Обработанное и соленое мясо, такое как бекон, колбасы и салями, содержит нитраты и нитриты. Они могут расширять кровеносные сосуды и влиять на возникновение приступов сильной головной боли.

Глутамат натрия

Глутамат натрия является распространенной пищевой добавкой, которая содержится в обработанных и ресторанных продуктах и известна тем, что может візівать мигрень. Обязательно читайте этикетки на продуктах и постарайтесь все же чаще готовить пищу дома, чтобы контролировать потребление глутамата натрия.

Алкоголь

Фото: Pixabay

Алкоголь, особенно красное вино, является хорошо известным провоцирующим фактором мигрени. Причины сложны, но алкоголь может привести к обезвоживанию и повлиять на кровоток. Рассмотрите возможность выбора слабоалкогольных напитков и избегайте обезвоживания, когда пьете спиртные напитки.

Искусственные подсластители

По данным Университета здравоохранения Цинциннати, искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза, могут вызывать головные боли у небольшого процента людей. Выбирайте натуральные подсластители, такие как мед или стевия, в качестве альтернативы искусственным заменителям сахара.

Шоколад

Фото: Freepik

Шоколад содержит как кофеин, так и тирамин, что делает его потенциальным провоцирующим фактором мигрени. Исследование, опубликованное в журнале MDPI’s Nutrients, подтвердило, что существует связь между шоколадом и мигренью.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые имеют высокую кислотность, что может нарушить естественный баланс желудка, потенциально вызывая мигрень. Если вы склонны к мигреням, будьте осторожны с употреблением цитрусовых, особенно натощак.

Понимание того, какие продукты вызывают мигрень, является важным шагом в лечении этого болезненного состояния. Поскольку разные продукты по-разному влияют на каждого человека, записывайте то, что вы едите, чтобы отслеживать свой рацион и выявлять потенциальные причины. Запишитесь на консультацию с семейным врачом, чтобы составить индивидуальный план лечения мигрени с помощью диеты. Сделав осознанный выбор продуктов, которые вы потребляете, вы сможете взять под контроль триггеры мигрени и улучшить качество жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.