Питание и мигрень: 8 продуктов, которые могут спровоцировать сильные головные боли
Если у вас часто болит голова, важно знать продукты, которые могут провоцировать приступы мигрени. Это позволить стать решающим шагом в лечении и предотвращении приступов сильной головной боли.
Мигрень — изнурительная головная боль, которая сопровождается чувствительностью к свету, болью, как правило, в одной стороне лица, тошнотой и в некоторых случаях даже рвотой. По данным журнала Американской медицинской ассоциации, мигрень длится от 4 до 72 часов и поражает более 10% людей во всем мире. Консультант-невролог Наташа Типнис отметила, что: "Некоторые продукты питания, такие как темный шоколад и вино, могут вызвать мигрень". Об этом пишет OnlyMyHealth.
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Знание этих пищевых виновников может стать решающим шагом в лечении и предотвращении приступов мигрени. Итак, какие продукты могут спровоцировать сильную головную боль?
Кофеин
Хотя некоторым людям, страдающим мигренью, кофеин может облегчить неприятные симптомы, для других он может стать провоцирующим фактором. Важным аспектом является умеренность. Резкое прекращение потребления кофеина может привести к головным болям отмены, поэтому лучше поддерживать постоянную ежедневную дозу и постепенно снижать ее с течением времени.
Выдержанный сыр
Выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, содержат тирамин, известный возбудитель мигрени, который образуется, когда белки в сыре со временем разрушаются.
Переработанное мясо и колбаса
Обработанное и соленое мясо, такое как бекон, колбасы и салями, содержит нитраты и нитриты. Они могут расширять кровеносные сосуды и влиять на возникновение приступов сильной головной боли.
Глутамат натрия
Глутамат натрия является распространенной пищевой добавкой, которая содержится в обработанных и ресторанных продуктах и известна тем, что может візівать мигрень. Обязательно читайте этикетки на продуктах и постарайтесь все же чаще готовить пищу дома, чтобы контролировать потребление глутамата натрия.
Алкоголь
Алкоголь, особенно красное вино, является хорошо известным провоцирующим фактором мигрени. Причины сложны, но алкоголь может привести к обезвоживанию и повлиять на кровоток. Рассмотрите возможность выбора слабоалкогольных напитков и избегайте обезвоживания, когда пьете спиртные напитки.
Искусственные подсластители
По данным Университета здравоохранения Цинциннати, искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза, могут вызывать головные боли у небольшого процента людей. Выбирайте натуральные подсластители, такие как мед или стевия, в качестве альтернативы искусственным заменителям сахара.
Шоколад
Шоколад содержит как кофеин, так и тирамин, что делает его потенциальным провоцирующим фактором мигрени. Исследование, опубликованное в журнале MDPI’s Nutrients, подтвердило, что существует связь между шоколадом и мигренью.
Цитрусовые
Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые имеют высокую кислотность, что может нарушить естественный баланс желудка, потенциально вызывая мигрень. Если вы склонны к мигреням, будьте осторожны с употреблением цитрусовых, особенно натощак.
Понимание того, какие продукты вызывают мигрень, является важным шагом в лечении этого болезненного состояния. Поскольку разные продукты по-разному влияют на каждого человека, записывайте то, что вы едите, чтобы отслеживать свой рацион и выявлять потенциальные причины. Запишитесь на консультацию с семейным врачом, чтобы составить индивидуальный план лечения мигрени с помощью диеты. Сделав осознанный выбор продуктов, которые вы потребляете, вы сможете взять под контроль триггеры мигрени и улучшить качество жизни.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.