Харчування і мігрень: 8 продуктів, які можуть спровокувати сильні головні болі

Якщо у вас часто болить голова, важливо знати продукти, які можуть провокувати напади мігрені. Це дасть змогу стати вирішальним кроком у лікуванні та запобіганні нападам сильного головного болю.

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Мігрень — виснажливий головний біль, що супроводжується чутливістю до світла, болем, як правило, в одному боці обличчя, нудотою і в деяких випадках навіть блювотою. За даними журналу Американської медичної асоціації, мігрень триває від 4 до 72 годин і вражає понад 10% людей у всьому світі. Консультантка-неврологиня Наташа Тіпніс зазначила, що: "Деякі продукти харчування, такі як темний шоколад і вино, можуть викликати мігрень". Про це пише OnlyMyHealth.

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Знання цих харчових винуватців може стати вирішальним кроком у лікуванні та запобіганні нападам мігрені. Отже, які продукти можуть спровокувати сильний головний біль?

Кофеїн

Фото: Freepik

Хоча деяким людям, які страждають на мігрень, кофеїн може полегшити неприємні симптоми, для інших він може стати провокувальним фактором. Важливим аспектом є поміркованість. Різке припинення споживання кофеїну може призвести до головних болів відміни, тому краще підтримувати постійну щоденну дозу і поступово знижувати її з плином часу.

Витриманий сир

Витримані сири, такі як чеддер, пармезан і гауда, містять тирамін, відомий збудник мігрені, який утворюється, коли білки в сирі з часом руйнуються.

Перероблене м'ясо та ковбаса

Фото: Freepik

Оброблене та солоне м'ясо, таке як бекон, ковбаси та салямі, містить нітрати та нітрити. Вони можуть розширювати кровоносні судини та впливати на виникнення нападів сильного головного болю.

Глутамат натрію

Глутамат натрію є поширеною харчовою добавкою, яка міститься в оброблених і ресторанних продуктах і відома тим, що може викликати мігрень. Обов'язково читайте етикетки на продуктах і постарайтеся все ж таки частіше готувати їжу вдома, щоб контролювати споживання глутамату натрію.

Алкоголь

Фото: Pixabay

Алкоголь, особливо червоне вино, є добре відомим провокувальним фактором мігрені. Причини складні, але алкоголь може призвести до зневоднення і вплинути на кровотік. Розгляньте можливість вибору слабоалкогольних напоїв і уникайте зневоднення, коли п'єте спиртні напої.

Штучні підсолоджувачі

За даними Університету охорони здоров'я Цинциннаті, штучні підсолоджувачі, як-от аспартам і сукралоза, можуть спричиняти головний біль у невеликого відсотка людей. Вибирайте натуральні підсолоджувачі, такі як мед або стевія, як альтернативу штучним замінникам цукру.

Шоколад

Фото: Freepik

Шоколад містить як кофеїн, так і тирамін, що робить його потенційним провокуючим фактором мігрені. Дослідження, опубліковане в журналі MDPI's Nutrients, підтвердило, що існує зв'язок між шоколадом і мігренню.

Цитрусові

Апельсини, грейпфрути та інші цитрусові мають високу кислотність, що може порушити природний баланс шлунка, потенційно спричиняючи мігрень. Якщо ви схильні до мігреней, будьте обережні з вживанням цитрусових, особливо натщесерце.

Розуміння того, які продукти спричиняють мігрень, є важливим кроком у лікуванні цього хворобливого стану. Оскільки різні продукти по-різному впливають на кожну людину, записуйте те, що ви їсте, щоб відстежувати свій раціон і виявляти потенційні причини. Запишіться на консультацію із сімейним лікарем, щоб скласти індивідуальний план лікування мігрені за допомогою дієти. Зробивши усвідомлений вибір продуктів, які ви споживаєте, ви зможете взяти під контроль тригери мігрені та поліпшити якість життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.