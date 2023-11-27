Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии для глянца (фото)

Звезда подиумов продемонстрировала откровенные и стильные аутфиты.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной фотосессии для Vogue, став героиней нового выпуска глянца. Кадрами свежей фотосессии мама одного ребенка делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Автором снимков для австралийского издания стал фотограф Лахлан Бейли.

На обложке Vogue Австралия Ратаковски предстала в бежевом топе и с меховой накидкой. Ее волосы были собраны в аккуратную прическу, а на лице визажисты сделали легкий макияж с акцентом на глаза. Она смотрела прямо в объектив камеры.

Эмили Ратаковски

В частности, звезда польско-еврейского происхождения позировала в золотистом откровенном лифе и юбке из такого же материала. Она примеряла меховые туфли, образы Miu Miu, Hermes, украшения Cartier.

"Теперь, когда Эмили Ратаковски на новом этапе ее жизни — мать, разведенная — она снова подумала взять ручку? О чем бы она хотела написать дальше? "Я не могу поверить, что больше нет книг о том, как первые браки проваливаются", — говорит Ратаковски", — передают слова модели журналисты издания.

Эмили Ратаковски

В 2022 году стало известно о разводе Эмили и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. В их союзе родился сын Сильвестр, которому в марте 2024 исполнится три года.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски заметили за поцелуями с известным комиком в столице Франции.

Также Фокус писал о вероятном романе Эмили Ратаковски и Джастина Теру.