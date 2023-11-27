Леонардо Ди Каприо отправился на прогулку с Витторией Черетти в Лондоне (фото)

Знаменитости присоединились к семье супермодели в британской столице.

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вышел в Лондоне на прогулку со своей девушкой Витторией Черетти, 25, и ее семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Ди Каприо прятал лицо под черной бейсболкой, а также носил светлую защитную маску. Актер выбрал для прогулки по Лондону простую белую футболку и серые джинсы. Сверху Леонардо надел темный бомбер и дополнил свой ноябрьский аутфит черными кроссовками. Впоследствии он сменил образ на полностью черный.

Итальянская супермодель, которая моложе его на 24 года, была в джинсах и длинном черном пальто.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти отправились на прогулку в Лондоне

К образу Черетти добавила серый шерстяной шарф. Возлюбленная Леонардо Ди Каприо также продемонстрировала стильную бежевую сумочку Gucci и обула черные кроссовки Converse.

Звезда подиумов сосредоточенно разговаривала по телефону, пряча глаза за парой модных черных очков.

Виттория Черетти

Это произошло после того, как в начале ноября 2023 года Леонардо отпраздновал свой 49-й день рождения, а Виттория присоединилась к нему и другим гостям на звездном празднике.

О новых отношениях звезды "Волка с Уолл-стрит" стало известно летом 2023 года. Пару несколько раз замечали на свиданиях, в частности, за поцелуями на Ибице.

Напомним, на каком этапе отношения голливудского актера и его новой избранницы.

Также Фокус писал о праздновании 49-го дня рождения Леонардо Ди Каприо.