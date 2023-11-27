Топ 3 ингредиента в шампуне, которые могут вызвать выпадение волос

В последние годы шампунь имеет не самую лучшую репутацию, поэтому все больше людей задумываются об использовании натурального шампуня или хотя бы о том, чтобы мыть голову не так часто.

Шампунь необходим для того, чтобы очищать кожу головы и на самом деле, для здоровых и красивых волос, это нужно делать не каждый день. В не зависимости от того, сколько раз в неделю вы моете голову, вы должны быть уверены, что используете правильные средства, которые не испортят здоровье и красоту вашей шевелюры. Поэтому вам стоит избегать, содержащих сомнительные ингредиенты шампуней, которые не только повреждают волосы, но и способствуют их выпадению и ломкости. Об этом пишет She Finds.

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Трихолог Керри Йейтс рассказала об ингредиентах в шампуне, которые могут вызывать выпадение волос.

Силиконы

Фото: Freepik

"Держитесь подальше от силиконов", — отмечает Йейтс. "Они могут закупорить фолликулы, если использовать их непосредственно на коже головы. При использовании в качестве кондиционера они могут утяжелять тонкие волосы, делая их жирными и безжизненными".

В качестве лучших шампуней для здоровья кожи головы Йейтс рекомендует выбирать шампунь, который не содержит силиконов и тяжелых масел. "Лучше всего использовать легкий шампунь, в состав которого входят нежные поверхностно-активные вещества и натуральные ингредиенты, эффективно очищающие кожу головы", — говорит Йейтс.

Жесткие моющие средства

"Не все шампуни одинаковы", — говорит Йейтс. "Держитесь подальше от любых шампуней, которые обещают вам суперочищающие свойства. Они не предназначены для ежедневного использования и могут вызвать нездоровую среду кожи головы. Если вы все же используете "очищающий" шампунь, то делайте это не чаще одного раза в месяц и делайте это экономно".

Сухой шампунь

Фото: Freepik

Хотя это не совсем ингредиент шампуня, трихолог говорит, что стоит отметить, что перебор с сухим шампунем может повредить ваши волосы. "Большинство людей используют сухой шампунь неправильно", — отмечает Йейтс. "Его следует наносить на волосы, а затем расчесывать, устраняя при этом грязь. Вместо этого мы оставляем его на коже головы и позволяем ему накапливаться в течение многих дней. Это может привести к закупорке фолликулов, что вызывает воспаления и повреждение. Задайте себе вопрос: "Оставлю ли я макияж на лице на пять дней, не смывая его?" По сути, это то же самое, что вы делаете с сухим шампунем".

Полезные советы от трихолога

Помимо отказа от определенных ингредиентов в шампуне, воспользуйтесь советами, которые помогут улучшить здоровье ваших волос и предотвратить их выпадение.

Массаж

"Делайте себе массаж каждый день", — советует Йейтс. "Массаж кожи головы в течение минимум четырех минут в день снимет напряжение и стянутость, одновременно улучшая кровообращение. Несколько исследований показали, что простой массаж кожи головы помогает улучшить здоровье кожи и уменьшить выпадение волос".

Избегайте тяжелых масел

"Держитесь подальше от нанесения тяжелых масел на кожу головы, они могут закупорить фолликул, препятствуя росту волос", — отметила Йейтс.

Реже мойте волосы

Фото: Freepik

Совет о том, что нельзя слишком часто мыть волосы, определенно правдив. "Мойте волосы через день, а не каждый день", — говорит Йейтс. "Ежедневное использование очищающих средств может вызвать сухость и раздражение кожи головы".

Не носите стягивающие прически

Если вам нравится собирать волосы в тугой хвост, эксперт предлагает попробовать сделать хвост немного ниже, к затылку, чтобы ограничить нагрузку на линию роста волос. "Постоянное стягивание приведет к необратимому повреждению фолликулов и помешает им нормально функционировать", — говорит Йейтс.

Вам не нужно тратить много денег на шампунь и кондиционер — знание того, каких ингредиентов следует избегать, и следование нескольким полезным советам о том, как ухаживать за волосами, поможет вам сохранить здоровье и густоту волос.

Напомним, есть способы поддерживать волосы чистыми ежедневно, даже без использования шампуня.

Ранее Фокус писал о том, что здоровые и красивые волосы — визитная карточка каждой женщины, однако, чтобы быть обладательницей шикарной шевелюры, недостаточно просто мыть голову несколько раз в неделю.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.