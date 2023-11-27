Что есть на гарнир вместо каш: 10 вкусных и полезных альтернатив, — диетолог

Если вы устали есть на гарнир крупы и вас уже тошнит от гречки, пора разнообразить свой рацион. Специально для Фокуса Анна Безык рассказала, чем заменить в рационе каши, и что полезного в пюре из горошка и спарже.

Однообразный скудный рацион лишает вас не только вкусового разнообразия, но и массы важных для организма нутриентов. На самом деле, на гарнир к мясу или рыбе можно подавать не только рис, гречку или булгур, идеальным будет также пюре из батата или зеленого горошка, чечевица или сельдерей. О полезных и вкусных альтернативах, которые можно готовить вместо каш, Фокусу рассказывает диетолог-нутрициолог Анна Безык.

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Батат

Фото: Freepik

Батат благоприятно влияет на ЖКТ и кишечную микрофлору. Он содержит простые и сложные углеводы, бета-каротин, клетчатку, калий, аскорбиновую кислоту и витамины группы В.

"Нельзя сказать, что батат полезнее картофеля, но для разнообразия рациона — отличный вариант. Из батата можно приготовить много блюд, я люблю запекать его с пармезаном, травами и чесноком. Сорта батата различаются по цвету: чем ярче цвет плода, тем больше полезны витаминов и полезных веществ в нем содержится", — говорит диетолог.

Картофель

"Пищевая ценность картофеля зависит от того, каким именно способом мы его готовим. Например, картофель в мундире содержит в себе больше пищевых волокон и калия, магния, цинка и железа", — отмечает Анна Безык.

Также картофель содержит много витамина С, витамины группы В и важные микроэлементы: фосфор, цинк, кремний.

Тыква

Фото: Freepik

Тыква богата каротином, витаминами группы В, РР, С, Е, Т, магнием, калием, цинком, кальцием, железом, фтором, медью, марганцем и другими важными микроэлементами.

"Тыква очень полезна для здоровья ЖКТ: обладает желчегонным эффектом, нормализует моторику кишечника, полезна при запоре, выводит токсины, стимулируя природный детокс. Богатый состав тыквы делает ее полезной при сезонных ОРВИ, за счет калия и магния помогает нормализовать артериальное давление", — отмечает диетолог.

С добавлением тыквы можно приготовить массу вкусных и полезных блюд: суп, гарнир, вафли, кексы и даже конфеты и цукаты.

"Также не забывайте о тыквенных семечках, которые содержат цинк, магний, медь, калий. Из них можно даже делать молоко — оно прекрасно улучшает пищеварение, желчеотток и профилактирует паразитоз", — советует Анна Безык.

Чечевица

Фото: Freepik

Чечевица подойдет и для гарнира, и для котлет. Она содержит аминокислоты, витамины В1 и В9, изофлавоны, цинк, железо, йод, марганец, кальций, которые снижают риск рака груди и очищают кишечник.

Диетолог советует добавлять в рацион любую чечевицу, так как каждая из них по своему ценна для организма:

красная чечевица быстро варится, содержит калий и железо;

зеленая — отличается антиоксидантными свойствами, показана при запорах, выводит токсины, снижает холестерин, содержит триптофан;

желтая чечевица отличается от зеленой только тем, что она просто очищенная;

коричневая чечевица готовится дольше всех, ее обязательно нужно замачивать.

Нут

Фото: Freepik

Нут — это турецкий горох, богатый источник белков, жиров, клетчатки, кальция, железа, а также магния, калия и витаминов А и С.

"Нут способствует улучшению перистальтики кишечника, а регулярный стул — это про детокс. Кроме того нут регулирует кровяное давление. Например, хумус понижает содержание натрия в организме, что приводит к нормализации артериального давления. Это целебное свойство нута наиболее ценно для женщин в период менопаузы, кода организм в больших количествах снижает эстроген, что может привести у артериальной гипертензии, повышению холестерина и остеопорозу. При непереносимости глютена можно заменить хлеб лепешками из нута, также его можно запекать со специями и пармезаном", — советует диетолог.

Фасоль

Фасоль содержит антиоксиданты — антоцианы и флавоноиды, которые снижают воспаление и борются со свободными радикалами. Этот вид бобовых богат растительным белком (на 100 г около 24 г белка), содержит витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9), С, Н, РР и минералы: цинк, магний, железо, калий и клетчатку, которая помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови.

"Из фасоли выходят отличные гарниры, в которые здорово добавлять сезонные овощи. Также очень вкусный паштет из фасоли", — отмечает Анна Безык.

Горошек

Фото: Freepik

Зеленый горошек содержит аскорбиновую кислоту, ретинол, холин, биотин, кальций, селен, калий, фосфор и другие. В таком горошке много растительного белка и пищевых волокон. Зеленый горошек способствует регенерации тканей, замедляет рост опухолей.

Горошек может стать отличным гарниром в виде пюре или рагу.

Спаржа

Спаржа богата витаминами группы В, С, Е, Н, А, РР, содержит железо, натрий, калий, фосфор, цинк, магний, кальций,

"Ее можно есть в сыром, вареном, жареном или за печеном виде, с салатом с томленой говядиной и сметанным соусом", — советует диетолог.

Сельдерей

Фото: Freepik

Сельдерей является природным афродизиаком, содержит гормон андростерон и показан при простатите, обладает противовоспалительным и .мочегонным действием. С сельдереем можно смело экономить на устрицах, так как он повышает сексуальное влечение у мужчин.

"Сельдерей полезен и для женщин, так как содержит витамин К и фосфор, которые способствуют укреплению костей, помогают предотвращать переломы. Поэтому в период менопаузы, этот корнеплод должен стать частым гостем на вашем столе", — отмечает Анна Безык.

Апиол из сельдерея — это растительный аналог женского гормона эстрогена. Он помогает при нарушениях менструального цикла, снижает неприятные ощущения во время климакса, однако в период беременности следует быть осторожными с употреблением сельдерея.

"Сельдерей содержит калий, что помогает снизить артериальное давление и нейтрализовать опасный холестерин, за счет содержания фталидов. Я, например, люблю сельдерей в виде фри", — говорит диетолог.

Грибы

Фото: Freepik

Шампиньоны, лисички, вешенки, белые, шиитаке, портобелло (разновидность шампиньонов) — все они содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы, белок и калий, который благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Также грибы содержат витамин D. Белы е грибы и вешенки содержат витамины В2 и В3, которые отвечают за образование энергии, также они богаты медью, а грибы шиитаке полезны для мочевого пузыря и щитовидной железы, из-за большого содержания в них селена.

Напомним, эти продукты быстро утолят голод и уберегут от нездоровых перекусов.

Ранее Фокус писал о том, чем так полезны субпродукты и почему так важно регулярно включать их в свой рацион.

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