Сара Джессика Паркер позировала на редком снимке со всей семьей (фото)

У знаменитости подрастают трое наследников от Мэтью Бродерика.

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер позирует на редком фото со всей семьей. Снимком поделился 21-летний сын звезды экрана в своем Instagram.

Джессика Паркер воссоединилась со своим мужем Мэтью Бродериком в Калифорнии во время перерыва на День благодарения 2023, и супружеская пара позировала для редкого кадра со своим 21-летним сыном Джеймсом Уилки и 14-летними дочерьми-близнецами Табитой и Марион, которые появились на свет благодаря услугам суррогатного материнства. Вся семья лежала на светлом диване, а Сара позировала возле своего старшего ребенка.

Наследник звезды экрана также продемонстрировал свои бицепсы в футболке LA Lakers, болея за команду на Crypto.com Arena.

Джеймс Уилки подписал свой пост "Будем, Калифорния".

"Очень приятно, что вы здесь!", "Надеюсь, у вас было самое лучшее путешествие!!!", "Какое замечательное фото!!! Я помню тот день, когда ты родился, а твои родители вышли из больницы", — вспоминают в комментариях фолловеры 21-летнего Джеймса.

Джеймс Уилки

Отметим, что звезда сериала "Секс в большом городе" и актер Мэтью Бродерик, 61, поженились в 1997 году на гражданской церемонии в исторической синагоге в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене. Сейчас супруги воспитывают троих общих детей и время от времени появляются вместе на публичных мероприятиях.

Сара Джессика Паркер с семьей Фото: jwbr0derick\Instagram

Напомним, Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик посетили вечеринку в Кенсингтонском дворце.

Также Фокус писал об отношении Сары Джессики Паркер к старению.