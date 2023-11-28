Бена Аффлека заметили на редкой прогулке с дочкой (фото)

Всего у оскароносного актера подрастают трое наследников от Дженнифер Гарнер.

51-летний американский актер Бен Аффлек нес пять пицц во время прогулки со своей 14-летней дочерью Серафиной. Об этом пишет Page Six.

Муж Дженнифер Лопес, 54, смеялся и выглядел беззаботным, держа картонные коробки в Лос-Анджелесе, а Серафина шла, улыбаясь, возле звездного отца с бумажным пакетом и стаканчиком.

Аффлек, который также воспитывает 17-летнюю дочь Вайолет и 11-летнего сына Сэмюэля с бывшей женой Дженнифер Гарнер, надел свитер с рисунком поверх белой футболки. Он сочетал его с бежевыми брюками и кроссовками Nike.

Что касается Серафины, то она была в футболке Big Sur, рубашке, шортах карго и теннисных кроссовках.

Бен Аффлек с дочерью Серафиной

Кроме пиццы, отец с дочкой ходили по магазинам в поисках книг.

Аффлек и Гарнер, которые воспитывают троих общих детей, развелись в 2018 году. Сейчас актер находится в браке с певицей Дженнифер Лопес, 54. А его бывшая возлюбленная уже помолвлена с Джоном Миллером.

Несмотря на разрыв, знаменитости время от времени видятся ради общих наследников.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Бена Аффлека довольно часто замечают в компании бывшей жены.

Также Фокус писал о том, как Бен Аффлек изменил жизнь Дженнифер Лопес после женитьбы в 2022 году.