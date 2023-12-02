Простые лайфхаки: 4 способа быстро согреться, если в доме холодно

Чтобы быстро согреться, если дом отапливается недостаточно, нужно правильно одеться, больше двигаться и обеспечить эффективный обогрев в тех местах, где вы проводите больше всего времени.

В Украине уже началась настоящая зима, со снегом и морозами. Сейчас многие украинцы стараются экономить на отоплении, чтобы сократить расходы на коммуналку. И все же существует несколько простых, эффективных и безопасных способов быстро согреться, если в доме холодно. О том, как это сделать, рассказал журнал Британского кардиологического фонда.

Берите пример с капусты и лука

Многие идеи, которые люди выдают за свои, на самом деле давно придуманы природой. Посмотрите, как некоторые овощи защищаются от холода: лук и капуста обрастают множеством листовых пластин, между которыми есть тонкие слои воздуха, которые не позволяют холоду добраться в середину.

Физические законы терморегуляции точно так же работают и в одежде. Надевайте многослойную одежду: нательное белье, лонгслив, шерстяной пуловер, вязаный или стеганый жилет.

Особенно важно, чтобы в тепле были спина, шея и ступни. Носите две пары носков: хлопчатобумажные и шерстяные.

И еще несколько советов на заметку:

многослойная одежда поможет согреться гораздо лучше, чем один толстый свитер;

одежда из натуральных материалов защищает от холода лучше, чем синтетика;

термобелье – один из лучших вариантов сохранить тепло тела;

придя с улицы, полностью переоденьтесь в сухую теплую одежду.

Точечный обогрев

Если вы экономите на отоплении, позаботьтесь о двух вещах:

по максимуму исключите теплопотери (утеплите окна и двери);

обеспечьте обогрев самых важных мест в доме (кровать и место, где вы проводите большую часть времени днем).

Чтобы согреть постель, используйте электропростынь. Этот прибор тратит немного электричества, зато ложиться в теплую постель будет намного приятнее, даже если в спальне прохладно. Включите нагрев электропростыни за полчаса-час до того, как вы ляжете в кровать и не забудьте выключить перед тем как заснуть.

Если большую часть дня дома вы проводите сидя, оборудуйте свое любимое место теплым пледом. Кроме того, существует множество гаджетов для обогрева с USB-разъемом, которые подойдут тем, кто удаленно работает за компьютером из дома:

шарфы;

перчатки;

шапки;

тапочки;

компьютерные мыши;

подставки для чашки;

универсальные грелки.

Горячая еда и питье

Любая горячая еда поможет вам согреться в холодной квартире. Особенно хороши в холода будут блюда с большим количеством специй.

Готовя горячие напитки, не забудьте про грог и глинтвейн, которые традиционно готовятся в холодное время года, чтобы согреться. Для тех, кто не употребляет спиртное, существуют безалкогольные рецепты этих напитков.

Кроме того, хороши будут любые чаи с добавлением, лимона, имбиря, корицы и гвоздики.

Чтобы сэкономить энергоресурсы на приготовлении еды, используйте мультиварку, а для напитков – термос и термочашки.

Больше двигайтесь

Даже если вы не собираетесь выходить из дома, находите повод двигаться. Это улучшит кровообращение и вы будете меньше мерзнуть.

Например, можно поиграть с детьми и домашними животными или сделать легкую спортивную разминку.

Если вам все таки приходится долго сидеть на одном месте, сделайте теплую подставку для ног. Если вы поднимите ноги хотя бы на высоту 10 см от пола, они будут мерзнуть намного меньше.

Напомним, ученые нашли способ запустить уникальный процесс в человеческом теле: он согреет и поможет похудеть. Исследователи тщательно изучили наше тело и пришли к интересным выводам, согласно которым мы можем запустить процесс внутри нашего организма, который сам по себе будет сжигать лишние калории и согревать нас.

Ранее Фокус писал, как согреться без долгов. Сколько стоит отопление и реально ли экономить на этих платежах. Сейчас в многоквартирных домах жители имеют индивидуальные счетчики тепла, а в частных домах есть возможность заменить дорогой газ менее затратным твердым топливом.