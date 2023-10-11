Ученые нашли способ запустить внутри нас уникальный процесс: он согреет и поможет похудеть

Исследователи тщательно изучили наше тело и пришли к интересным выводам, согласно которым мы можем запустить процесс внутри нашего организма, который сам по себе будет сжигать лишние калории и согревать нас.

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Бурый жир все чаще начинает попадать во внимание науки. В отличие от привычного нам белого жира, он обладает уникальной способностью сжигать калории, выделяя тепло, особенно когда нам холодно. Теперь ученые сделали значительный шаг в понимании нервов, которые связаны с этим уникальным жиром, что может открыть двери для новых методов лечения ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, пишет New Atlas.

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Впервые бурый жир был обнаружен в 1972 г. и вызвал любопытство многих исследователей. В то время как привычный нам белый жир накапливает энергию, бурый жир представляет собой своеобразную печь. Он согревает нас еще до того, как мы начинаем дрожать от холода. У взрослых людей наибольшее количество этого жира находится на шее и выше ключиц.

Группа специалистов из Калифорнийского университета решила глубже изучить, как наш организм связан с этим бурым жиром. Они исследовали шеи восьми умерших людей и проследили, как нервы соединяются с бурым жиром в области ключиц.

Главный вывод этого исследования состоял в том, что эти нервы являются частью симпатической нервной системы — системы, отвечающей за стимуляцию различных органов, таких как сердце и кишечник. Выявление конкретных нервов, соединяющихся с бурым жиром, может позволить ученым активировать только бурый жир, не затрагивая другие части тела. Поняв эти нервные связи, исследователи надеются, что смогут стимулировать бурый жир к постоянной выработке тепла, сжигающего калории. Целью этого процесса станет потенциально новый подход к борьбе с ожирением.

Хотя существуют препараты, такие как Вегови и Мунджаро, которые помогают снизить вес или справиться с диабетом 2-го типа, они требуют длительного применения. Имеются также некоторые данные (в связи с чем, по словам авторов, сейчас ведутся параллельные исследования), позволяющие предположить, что эти препараты могут работать за счет стимуляции бурого жира. Благодаря новым знаниям о нервных путях исследователи с оптимизмом смотрят на поиск способов активизации бурого жира для снижения веса.

Однако необходимо отметить, что данное исследование имеет свои ограничения. Было исследовано только восемь тел, причем они были преклонного возраста, то есть у них было меньше бурого жира, чем у более молодых людей. Для более обширной картины функции и механизмов бурого жира ученые надеются исследовать большее количество людей разных возрастов в будущем.

Это захватывающее открытие подчеркивает, какими сложными путями устроен наш организм. Возможно, это и не является полным решением проблемы ожирения, но понимание нервных связей с бурым жиром — это многообещающий шаг к новым эффективным и простым методам лечения в будущем.

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