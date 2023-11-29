Дева Кассель рассказала, как знаменитые родители помогли ей в карьере (фото)
Юная знаменитость — наследница итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.
19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель рассказала, как знаменитые родители помогли ее карьере модели, когда она снялась для последней обложки V Magazine.
Дочь Моники Белуччи, 59, и Венсана Касселя, 57, — юная звезда, которая постоянно добивается успехов как на подиуме, так и в получении желанных актерских ролей.
Дева накануне позировала для обложки Gen V от V Magazine с эффектным макияжем глаз.
В частности, юная звезда пролила свет на свои отношения с родителями и то, как они способствовали ее карьере в индустрии моды и кино.
"Они научили меня всегда смотреть вперед, всегда защищать себя, всегда быть доброй и всегда удивляться", — признается наследница Моники Беллуччи.
"Они научили меня решать неожиданные ситуации и жить по собственным правилам, всегда уважая людей и среду, в которой я нахожусь", — добавила она.
Также Дева вспомнила, как просматривала книги о моде в шкафу своей матери.
"Я поняла, что хотела бы работать в этой области, в какой-то момент своей жизни, но я точно не ожидала, что мне она настолько понравится и я буду зарабатывать этим на жизнь", — признается 19-летняя актриса и модель.
Кассель и Беллуччи развелись еще в 2013 году. От их союза, кроме Девы, подрастает дочь Леони, которая гораздо менее медийная, чем ее старшая сестра.
Напомним, что известно о личной жизни Девы Кассель.
Также Фокус писал о младшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя.