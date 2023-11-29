Дева Кассель рассказала, как знаменитые родители помогли ей в карьере (фото)

Юная знаменитость — наследница итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.

19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель рассказала, как знаменитые родители помогли ее карьере модели, когда она снялась для последней обложки V Magazine.

Дочь Моники Белуччи, 59, и Венсана Касселя, 57, — юная звезда, которая постоянно добивается успехов как на подиуме, так и в получении желанных актерских ролей.

Дева накануне позировала для обложки Gen V от V Magazine с эффектным макияжем глаз.

Дева Кассель Фото: vmagazine

В частности, юная звезда пролила свет на свои отношения с родителями и то, как они способствовали ее карьере в индустрии моды и кино.

"Они научили меня всегда смотреть вперед, всегда защищать себя, всегда быть доброй и всегда удивляться", — признается наследница Моники Беллуччи.

"Они научили меня решать неожиданные ситуации и жить по собственным правилам, всегда уважая людей и среду, в которой я нахожусь", — добавила она.

Также Дева вспомнила, как просматривала книги о моде в шкафу своей матери.

"Я поняла, что хотела бы работать в этой области, в какой-то момент своей жизни, но я точно не ожидала, что мне она настолько понравится и я буду зарабатывать этим на жизнь", — признается 19-летняя актриса и модель.

Моника Беллуччи с дочерью Фото: Vogue

Кассель и Беллуччи развелись еще в 2013 году. От их союза, кроме Девы, подрастает дочь Леони, которая гораздо менее медийная, чем ее старшая сестра.

Напомним, что известно о личной жизни Девы Кассель.

Также Фокус писал о младшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя.