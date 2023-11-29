Мадонна показала, как ее сын рисовал обнаженную модель (видео)

23-летний Рокко строит карьеру художника и недавно провел свою выставку в Италии.

65-летняя американская певица Мадонна наблюдала, как ее старший сын Рокко Ричи рисует обнаженную модель на его выставке в Милане. Роликом артистка поделилась в Instagram.

23-летний Рокко провел совместную выставку с Луиджи и Янго, итальянским дуэтом фэшн-фотографов, которые в течение многих лет снимали ряд знаменитостей, включая Мадонну.

Наследник поп-звезды подошел к модели, американке Линли Эйлерс, куря сигарету. Они стояли на маленькой сцене в окружении свечей и оркестра. Тогда Линли взяла у него сигарету, и Рокко начал рисовать ее полностью обнаженное тело красными, желтыми и синими цветами.

Мадонна подписала видео: "Волшебный вечер в The Palazzo Reale! Выставка @luigiandiango была невероятной".

Мадонна

"Но наблюдать, как мой сын Рокко рисует модель вживую @lynleyeilers, было действительно волшебным опытом, пока музыканты играли "Болеро" Равеля — момент, который я никогда не забуду! Браво @roccoritchie", — обратилась к наследнику звезда сцены, добавив, что очень гордится им и чувствует себя самой счастливой мамой в мире.

Рокко стал соучредителем собственной галереи Maison Rhed, название взято от его псевдонима Rhed, который он использовал в начале своей карьеры.

Рокко Ричи

23-летний Рокко — сын Мадонны от ее второго мужа, режиссера Гая Ричи.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в рекламе известного напитка.

Также Фокус писал о готическом образе Мадонны, который она продемонстрировала в Милане.