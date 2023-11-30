Принц Уильям думает, что принцу Гарри "промыли" мозги

Сначала принц Уэльский сам попросил брата посетить сеанс терапии, а впоследствии между ними возникла еще большая пропасть.

Принц Уильям считает, что принцу Гарри "промыли" мозги. Об этом пишет New York Post.

Будущий король Великобритании думает, что на его младшего брата слишком сильно повлияла терапия. Новая книга Омида Скоби "Endgame" раскрывает, что принц Уэльский убежден, что герцогу Сассекскому "промыла мозги целая армия терапевтов".

В январе 2023 года принц Гарри выпустил свои мемуары "Запасной". В них герцог вспоминает, как однажды Уильям попросил посетить один из сеансов терапии, "потому что он подозревал, что мне "промывают мозги".

Король Великобритании Чарльз III с сыновьями Фото: Getty

При этом муж Меган Маркл отметил, что его брат сам даже никогда не ходил к терапевту.

В скандальных мемуарах принц Гарри отмечает, что его "худший страх" сбылся.

"После месяцев терапии, после упорной работы, чтобы стать более сознательным, более независимым, я стал чужим для своего старшего брата", — пишет младший сын монарха.

"[Уильям] больше не мог со мной общаться", — добавляет он.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Последние годы пропасть между родными братьями становится все больше. Сначала Гарри перебрался с семьей в США в 2020 году. Впоследствии они дали с Меган Маркл интервью, в котором обвинили королевскую семью в расизме. Пара выпустила документальный сериал о своей истории на Netflix, а герцог Сассекский представил собственные мемуары на 400 страниц, в которых раскрыл ряд скандальных деталей жизни в Букингемском дворце. В частности, о том, что его готовили запасным для принца Уильяма.

Напомним, чью историю любви напоминает союз принца Уильяма с Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об отношении герцогов Сассекских к росту популярности принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США.