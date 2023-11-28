Принц Уильям не намерен видеть принца Гарри, — эксперт

По словам специалистов, сыновья принцессы Дианы еще долгое время не смогут найти общий язык.

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Королевский эксперт Сара Хьюсон заявила, что принц Уильям "не планирует" видеть младшего брата принца Гарри — за исключением случаев, когда они оба посетят следующие семейные похороны. Об этом пишет The Sun.

"Мы видели Гарри только на больших семейных мероприятиях — он приехал с Меган на празднование платинового юбилея, он вернулся на похороны принца Филиппа, а затем на похороны своей бабушки. И, конечно, на коронацию его отца, которая, хотя и была очень мимолетным визитом", — рассказывает эксперт.

Впрочем, в ближайшее время не планируется ни одного события, на которое, по словам Хьюсон, могли бы пригласить герцога Сассекского.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

По информации королевского эксперта, на Рождество принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми точно не приедут в Сандрингем.

"Очень трудно увидеть какое-либо другое событие, кроме, возможно, семейных похорон, где братья были бы вместе", — считает Хьюсон.

Другой эксперт Омид Скоби говорит, что принц Уильям "предпочитал свою лояльность к монархии" и слил в прессу ложные истории о своем младшем брате и его возлюбленной.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Противостояние между сыновьями британского короля начались еще до переезда младшего в США в 2020 году. В биографической книге "Запасной" принц Гарри рассказывал о драке с Уильямом, а также недоразумениях между их женами перед свадьбой Сассекских в 2018 году.

Напомним, король Чарльз ІІІ остался расстроенным после разговора с принцем Гарри на свой юбилей.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к последнему роману его покойной матери.