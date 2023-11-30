Суперяхта Джеффа Безоса с трудом поместилась в порту рядом с круизными лайнерами (фото)

Каждая неделя стоянки огромной яхты Koru обойдется в 16500 долларов, а в год ее обслуживание обходится миллиардеру в 25 миллионов долларов.

127-метровая суперяхта Джеффа Безоса Koru после долгого круиза по морям и океанам наконец прибыла в США. Но места в обычной марине для огромной яхты, которая длинней футбольного поля, не нашлось. Так что ее пришвартовали рядом с круизным лайнером в Форт-Джонсе. Об этмо пишет Daily Mail.

Яхта Koru, получившая название на языке маори, что означает "новые начинания", прибыла во Флориду поздно вечером в прошлую среду после отбытия из Гибралтара двумя неделями ранее.

Это произошло после того, как основатель Amazon объявил, что переезжает из Сиэтла в Майами с невестой Лорен Санчес. Но третьему богатейшему человеку в мире пришлось оставить свою огромную яхту, стоимостью 550 миллионов долларов пришвартованной в оживленном морском порту, потому что она слишком велик, чтобы поместиться рядом с другими суперяхтами в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

На эксклюзивных фото, полученных СМИ, видно, что трехмачтовая "Кору", пришвартованная в порту Эверглейдс, приютилась между гигантскими нефтяными танкерами и огромным круизным лайнером Liberty of the Seas.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса в порту Фото: Getty Images

Мультимиллиардер будет платить 16 500 долларов за каждую неделю пребывания там, но это пустяки по сравнению с примерно 25 миллионами долларов в год, в которые обходится содержание огромной яхты, самого высокого в мире парусника с мачтами длиной 230 футов (70 метров).

Специальное судно поддержки яхты под названием Abeona – 246-футовый (74 м) плавучий гараж для вертолета, гидроциклов и роскошных автомобилей магната – в настоящее время стоит в четырех милях от верфи в Дания-Бич.

Ранее в этом месяце Безос объявил, что он и его невеста Лорен Санчес, покидают Сиэтл, где он проживал последние 29 лет, и возвращаются в Майами, дом его детства.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

Он потратил деньги на два соседних особняка на острове Индиан-Крик, так называемом "бункере миллиардеров", где проживают Иванка Трамп, Том Брэди и владелец Philadelphia Eagles Норман Браман.

Общая покупка за 147 миллионов долларов дает Безосу 4,6 акра земли на набережной и около 400 футов залива на Межбережном водном пути Флориды, но швартовка "Кору" там также не будет легкой.

"Лодка такого размера выходит за рамки моих знаний. Я бы, наверное, сказал, что это невозможно. Насколько я понимаю, межбереговое пространство не такое уж и глубокое", сказал местный чиновник, выразив сомнения, что Безос сможет пришвартовать свое гигантское судно поближе к дому.

Напомним, при создании "Кору" Безос вдохновлялся "Черной жемчужиной", вымышленным кораблем Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря". "Кору" строили три года в историческом порту Звейндрехт, недалеко от Роттердама в Нидерландах, силами специалистов по парусному спорту Oceanco.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

Это второе по величине парусное судно в мире, почти в два раза длиннее Airbus A380, уступающее только парусной яхте A, спроектированной Филиппом Старком и принадлежащей российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.

Еще до того, как "Кору" была спущена на воду, огромный размер ее мачт вызвал международную полемику, когда Роттердам объявил, что часть 100-летнего моста Конингсхавен будет демонтирована, чтобы суперяхта могла пройти под ним.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

От этого плана отказались, а мачты прикрепили вниз по течению после того, как тысячи местных жителей поклялись сорвать первый рейс лодки, забросав ее тухлыми яйцами.

"Кору" окрашена в темно-синий цвет с золотыми акцентами, может похвастаться тремя палубами, бассейном и огромной солнечной террасой, где Безос и Санчес были замечены загоравшими во время первого круиза на испанский остров Майорка в мае.

Именно на борту этой яхты, как считается, Безос сделал предложение своей избраннице после бурного четырехлетнего романа.

Еще одна привлекательная особенность "Кору" — это полированная деревянная фигура на носу лодки, изображающая пышнотелую римскую богиню в откровенном платье с глубоким вырезом.

Носовая фигура, или как ее называют, гальюнная фигура, поразительно похожа на Лорен Санчес, но она посмеялась над этим сходством, рассказав Vogue, что она была создана по образцу Фрейи, скандинавской богини любви, плодородия, войны и золота.