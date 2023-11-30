Содержат полезные жиры: 3 вида орехов, которые обязательно должны быть в вашем рационе

Орехи — это не просто быстрый и полезный перекус, это прекрасная инвестиция в здоровье сердца и поддержание веса, особенно для людей старше 40 лет.

Орехи богатые ненасыщенными жирами, клетчаткой и различными необходимыми питательными веществами. Они благоприятно воздействуют на здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают поддерживать здоровый вес. С возрастом поддержание здоровья сердца становится все более важным, и включение определенных орехов в ежедневный рацион может стать отличным способом поддержать свое здоровье. Об этом пишет She Finds.

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Доктор медицинских наук Блен Тесфу рассказала о трех видах орехов, которые помогут стать стройнее и здоровее. Тесфу обнаружила, что три лучших ореха для здоровья сердца и тонкой талии — это миндаль, грецкие орехи и фисташки.

Миндаль

Фото: Pixabay

Миндаль считается источником питательных веществ и особенно полезен для людей старше 40 лет, стремящихся улучшить здоровье сердца и эффективно контролировать вес. Миндаль, наполненный мононенасыщенными жирами, помогает поддерживать уровень холестерина и здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Миндаль богат мононенасыщенными жирами, которые связаны с более низким уровнем холестерина ЛПНП (плохого) и снижением риска сердечных заболеваний. Он также содержит витамин Е, который действует как антиоксидант и помогает защитить сердце", — говорит Тесфу.

Что касается контроля веса, Тесфу говорит, что: "Несмотря на то, что миндаль калорийный, он может помочь в контроле веса, потому что он насыщает. Клетчатка, белок и полезные жиры в миндале помогают вам чувствовать себя сытыми, снижая общее потребление калорий".

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Грецкие орехи являются отличным орехом для людей старше 40 лет, которые заботятся о своем здоровье и фигуре. Грецкие орехи, наполненные жирніми кислотами омега-3, которые способствуют уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти полезные для сердца жиры в сочетании с содержанием клетчатки дают двойную пользу: способствуют насыщению и помогают в потере веса.

"Грецкие орехи являются уникальным источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК), разновидности жирных кислот омега-3. Омега-3 известны своими защитными свойствами для сердца, включая уменьшение воспаления и повышение уровня холестерина. Грецкие орехи могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит она.

Для более тонкой талии "сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в грецких орехах может способствовать ощущению сытости, что потенциально приводит к контролю аппетита и уменьшению перекусов".

Фисташки

Фото: Freepik

Фисташки обязательно должны быть в рационе людей старше 40 лет. Эти богатые питательными веществами орехи содержат смесь ненасыщенных жиров, клетчатки и растительных стеринов, которые в совокупности также способствуют снижению уровня холестерина и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

"Фисташки богаты калием, который может помочь регулировать кровяное давление. Они также содержат ненасыщенные жиры, которые помогают улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление, принося пользу здоровью сердца", — говорит Тесфу.

Она добавляет, что "фисташки являются одними из самых низкокалорийных орехов, а их скорлупа помогает употреблять их осознанно и не переедать".

Эксперт отмечает и другие полезные свойства этих полезных орехов, которые могут еще больше улучшить общее самочувствие. "Все три ореха богаты полезными для сердца ненасыщенными жирами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний за счет повышения уровня холестерина и уменьшения воспалений. Миндаль, грецкие орехи и фисташки являются хорошими источниками пищевых волокон. Клетчатка способствует пищеварению, улучшает чувства сытости и может помочь контролировать аппетит, облегчая контроль веса", — говорит Тесфу.

Орехи также содержат растительный белок, способствующий ощущению сытости и поддержанию мышечной массы. "Эти орехи содержат различные витамины и минералы, такие как витамин Е, калий и магний. Орехи являются сытным и питательным перекусом, потенциально снижая потребление менее здоровых перекусов, которые способствуют увеличению веса", — говорит Тесфу.

Напомним, ученые доказали, что одна порция орехов в день поможет снизить риск депрессии.

Ранее Фокус писал о том, что если на постоянной основе употреблять грецкие орехи, миндаль, арахис или фисташки, это продлит вам жизнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.