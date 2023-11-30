Принцесса Беатрис появилась на публике с мужем (фото)

Королевская персона и ее спутник поддержали принцессу Евгению и ее организацию, борющуюся с рабством.

Принцесса Йоркская Беатрис накануне прибыла на инаугурационный зимний гала-концерт Anti-Slavery Collective со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет Daily Mail.

Внучка покойной королевы Елизаветы II надела черное платье миди из крепа и шифона за 500 долларов от лондонского бренда Self-Portrait.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty Images

Принцесса дополнила изысканное платье сумкой-клатчем из крокодиловой кожи и парой черных замшевых туфель-лодочек Nicholas Kirkwood из змеиной кожи.

Тем временем Эдоардо Мапелли Моцци, с которым у Беатрис есть двухлетняя дочь Сиенна, выделялся в белом льняном смокинге с черной бабочкой.

Младшая сестра принцессы Беатрис Евгения также появилась на публике в черном наряде. Она выбрала платье с брошью от PPCDV.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Anti-Slavery Collective основали в 2017 году принцесса Евгения и ее близкая подруга Джулия де Буанвиль. Они работали, чтобы помочь положить конец современному рабству, а также запустили свой подкаст Floodlight, где берут интервью у гостей о том, как лучше всего покончить с этой практикой во всем мире.

Мать двух принцесс и бывшая жена принца Эндрю, Сара Фергюсон, позировала фотографам мероприятия в черном платье и кроссовках Gucci.

Сара Фергюсон с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Беатрис появилась на публике в роскошном платье.

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