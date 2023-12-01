Антонина Хижняк и Александр Боднар разошлись после трех лет отношений

Звезда экрана признается, что не имеет претензий к бывшему возлюбленному.

33-летняя украинская актриса Антонина Хижняк рассказала, что рассталась с бойфрендом, актером Александром Боднаром, 30. Подробностями личной жизни звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделилась в новом интервью Алине Доротюк.

"Мы были вместе около трех с половиной лет. Сейчас такой момент, этап, что наши отношения закончились. Чтобы избежать вопросов, я решила сказать как есть. Я вообще закрытый человек в этом плане. Никогда не люблю что-то афишировать. Я ему пообещала, что не буду устраивать танцы на костях", — отметила Антонина.

Антонина Хижняк

Актриса добавила, что причиной разрыва стал кризис в отношениях. Впрочем, она не обвиняет Боднара в этом. По словам Хижняк, они имели разные скорости жизни.

"Мне кажется причина во мне. Вот и все. У меня к нему нет претензий", — призналась звезда украинского сериала "Связь".

Антонина Хижняк и Александр Боднар

Романтические отношения между актерами начались в 2020 году на съемочной площадке сериала "След". Они даже выходили вместе на публику, однако активно подробностями личной жизни экс-пара не делилась.

В частности, Хижняк воспитывает сына Максима от Андрея Якушева, с которым развелась в 2019.

Напомним, Антонина Хижняк показала, как подрос ее сын-первоклассник.

Также Фокус писал о том, что Антонина Хижняк с Тимуром Мирошниченко презентовали детскую книгу в Киеве.