"10 лет без тебя": дочь Пола Уокера показала архивное видео с отцом

Актер погиб в ноябре 2013 года в результате автокатастрофы.

25-летняя американская модель и актриса Мидоу Уокер почтила память своего покойного отца Пола Уокера в 10-ю годовщину его смерти. Архивным видео единственный ребенок звезды "Форсажа" поделилась в Instagram.

Мидоу показала ролик, на котором она удивляет своего папу на день рождения.

"10 лет без тебя... Всегда люблю тебя", — отметила дочь актера.

Клип начинается с того, что девочка кричит "привет", когда ее папа открывает дверь туристического автобуса. После того, как он понимает, что перед ним дочь, он улыбается и падает на кровать от шока от неожиданности.

После того, как Мидоу говорит отцу "С днем рождения", он тянется к ней, чтобы обнять ее и говорит: "Ты просто напугала меня до чертиков".

Американская актриса Джордана Брюстер, которая снималась в фильмах "Форсаж" вместе с покойным Уокером, прокомментировала пост словами: "Люблю тебя так сильно".

"Вечно улыбаюсь тебе", — добавил муж дочери Пола Уокера, Луис Торнтон-Аллан.

Пол Уокер с дочерью

Отметим, что Пол Уокер погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Его единственной дочери на тот момент было 15 лет.

Осенью 2021 года Мидоу вышла замуж за актера Луиса Торнтона-Аллана. А под венец ее вел товарищ покойного отца Вин Дизель.

Пол Уокер с дочерью

Напомним, Мидоу Уокер призналась, что получает знаки от покойного отца.

Также Фокус писал о том, как Мидоу Уокер справляется со смертью Пола Уокера.