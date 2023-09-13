Дочь Пола Уокера трогательно обратилась к покойному актеру (фото)

Единственная наследница звезды "Форсажа" поздравила его с днем рождения. Полу Уокеру могло бы исполниться 50 лет.

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24-летняя американская модель Мидоу Уокер трогательно обратилась к покойному отцу, актеру Полу Уокеру, в его день рождения, 12 сентября 2023 года. Архивным снимком дочь звезды "Форсажа" делится в своем Instagram.

"С днем рождения, мой ангел-хранитель🤍 Спасибо тебе за твою любовь, наставления, дружбу, солнышко и за то, что научил меня видеть всю красоту мира. Ты самая добрая, скромная, щедрая и заботливая душа, которую я знаю. Ты научил меня в молодом возрасте всегда относиться ко всем с уважением, делать добро и заботиться о нашей планете. Люблю тебя и скучаю по тебе каждый день", — обратилась к отцу Мидоу, показав архивное черно-белое фото с Полом Уокером.

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Дочь Пола Уокера рассказала о знаках от покойного актера

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Пол Уокер с дочерью Мидоу

Уокер погиб 30 ноября 2013 года в результате ДТП.

Сейчас его единственная дочь, которой на момент смерти актера было 15 лет, строит карьеру в сфере моделинга. Мидоу украшает обложки глянцев и участвует в показах новых коллекций модных брендов.

Пол Уокер

В 2021 она вышла замуж за актера Луиса Торнтона-Аллана. А к алтарю наследницу Пола Уокера вел его товарищ Вин Дизель.

Напомним, как Мидоу Уокер справляется со смертью отца.

Также Фокус писал о почтении памяти Пола Уокера его единственной дочерью в годовщину смерти.