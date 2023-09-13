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Стиль життя

Донька Пола Вокера зворушливо звернулася до покійного актора (фото)

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Фото: Getty Images | Мідоу Вокер

Єдина спадкоємиця зірки "Форсажу" привітала його з днем народження. Полу Вокеру могло б виповнитися 50 років.

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24-річна американська модель Мідоу Вокер зворушливо звернулася до покійного батька, актора Пола Вокера, у його день народження, 12 вересня 2023. Архівним знімком донька зірки "Форсажу" ділиться у своєму Instagram.

"З днем народження, мій ангеле-охоронцю🤍 Дякую тобі за твою любов, настанови, дружбу, сонечко і за те, що навчив мене бачити всю красу світу. Ти найбільш добра, скромна, щедра і турботлива душа, яку я знаю. Ти навчив мене в молодому віці завжди ставитися до всіх з повагою, робити добро і піклуватися про нашу планету. Люблю тебе і сумую за тобою кожного дня", — звернулася до батька Мідоу, показавши архівне чорно-біле фото з Полом Вокером.

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Пол Вокер з донькою Мідоу

Вокер загинув 30 листопада 2013 року унаслідок ДТП.

Наразі його єдина донька, якій на момент смерті актора було 15 років, будує кар'єру в сфері моделінгу. Мідоу прикрашає обкладинки глянців та бере участь у показах нових колекцій модних брендів.

Пол Вокер

У 2021 вона вийшла заміж за актора Луїса Торнтона-Аллана. А до вівтаря спадкоємицю Пола Вокера вів його товариш Він Дізель.

Нагадаємо, як Мідоу Вокер справляється зі смертю батька.

Також Фокус писав про вшанування памʼяті Пола Вокера його єдиної донької в роковини його смерті.