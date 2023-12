Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда (видео)

Ранее к этому дизайнеру обращались Сэм Смит и Бейонсе.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес примерила платье украинского бренда Frolov. Артистка появилась в наряде в новом клипе.

Накануне опубликован трейлер будущей картины о Джей Ло "This Is Me... Now", которая должна выйти вскоре на Amazon. В одном из кадров звезда сцены появилась в белом корсетном платье с вырезами в форме сердец — от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Фильм посвящен выходу одноименного альбома артистки, релиз которого запланирован на 16 февраля 2024 года. Впрочем, уже 10 января она представит трек "Can't Get Enough".

Дженнифер Лопес

Это платье украинский бренд представил во время Лондонской недели моды осенью 2023 года.

Платье от Ивана Фролова

В начале 2023 года в платье от Frolov в Дубае выступила певица Бейонсе после многолетнего перерыва в своей сценической жизни.

Бейонсе Фото: Getty Images

Также в клипе певца Сэма Смита "I'm Not Here To Make Friends" появились девять образов от украинского дизайнера. А автором видео стала украинка Таню Муиньо.

Клип Сэма Смита

Напомним, Мадонна встретила новый 2022 год в балаклаве от украинского дизайнера Руслана Багинского.

