Китайский пианист рассказал, какой совет дала Кейт Миддлтон своей дочери

Как и принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта играет на пианино.

Многодетная мать Кейт Миддлтон, которая вместе с мужем воспитывают двоих сыновей и дочь, особенное внимание уделяет развитию их усидчивости, прилежности и дисциплине. Об этом журналистам рассказал китайский пианист Лан Ланг, который недавно выступил на Королевском эстрадном представлении в лондонском Королевском Альберт-Холле, пишет Hello.

Музыканту посчастливилось пообщаться с принцессой Уэльской, которая и сама неплохо играет на пианино. Она не оставила без внимания сотрудничество Ланга и 13-летней Люси, слепой девочки-аутиста, которую он обнаружил играющей на общественном пианино на вокзале в Лидсе.

"Ее Королевское Высочество спрашивала меня о том, как долго мы тренируемся вместе и как мы открыли для себя Люси. Мы говорили о том, как нашли ее на вокзале Лидса, и как все произошло волшебным образом, и как я так рад играть с ней", – поведал он СМИ.

Слепая девочка Люси поразила Лан Ланга своей игрой

В этой беседе не обошлось и без упоминания детей Кейт.

"Мы говорили о Шарлотте. Ее Королевское Высочество говорила об игре Шарлотты на фортепиано, я уверен, что она хороша. Ее Королевское Высочество рассказала мне, что она сказала принцессе Шарлотте: "Эй, послушай, если ты будешь много тренироваться, ты сможешь стать таким, как он". Поэтому я рад быть немного полезным. Это действительно забавно, я подумал: вау, я уверен, что она преуспеет в игре на фортепиано. Я думаю, она тренируется", – добавил Лан с гордостью.

В последние годы жена принца Уильяма, у которой третий класс фортепиано и пятый класс теории, не раз демонстрировала публике свои музыкальные таланты. В 2021 году принцесса играла на фортепиано вместе с Томом Уокером на концерте рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон аккомпанирует Тому Уокеру

Она также неожиданно появилась на открытии "Евровидения" еще в мае.

Похоже, музыкальный талант передался и ее детям, в частности принцессе Шарлотте. Во время публичной встречи с родителями в Кардиффе в 2022 году девочка попробовала свои силы в дирижировании оркестром.

Принцесса Шарлотта в роли дирижера Фото: Getty Images

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