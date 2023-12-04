Против стресса и плохого настроения: 9 комнатных растений для улучшения психического здоровья

Польза каждого из этих растений доказана научными исследованиями.

Комнатные растения способны не только преобразить интерьер любого дома или квартиры, но и улучшить настроение. Кроме того, некоторые из них благотворно влияют на психическое здоровье, улучшая качество жизни. Что это за растения, рассказал ресурс Balcony Garden Web, основываясь на научных исследованиях.

Например, в отчете Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо говорится, что растения могут улучшить настроение, заставляя человека чувствовать себя счастливее и оптимистичнее. Исследование Университета Индианы утверждает, что взаимодействие с комнатными растениями приводит к положительным психологическим реакциям, таким как снижение систолического артериального давления, боли, беспокойства и усталости.

В отчете Американского общества садоводческих наук говорится, что выращивание растений на рабочем месте — лучший способ обуздать стресс, одновременно улучшая позитивный настрой, производительность задач и общее состояние здоровья.

Другое исследование утверждает, что комнатные растения играют положительную роль в улучшении состояния здоровья пациентов, выздоравливающих после операции. Они помогают добиться положительных физиологических реакций, снизить систолическое артериальное давление, а также уменьшить боль, беспокойство и усталость.

Итак, какие же это растения?

Спатифиллум

Чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью, купите спатифиллум. Он действует как естественный очиститель воздуха и, как утверждают исследования, весьма эффективно удаляет толуол и ксилол из воздуха в помещении, воздействие которых может вызвать стресс. Это растение также помогает улучшить настроение и сохранять позитивный настрой.

Спатифиллум Фото: journeybacktome_mlb

Эвкалипт

В исследовании, проведенном на факультете сестринского дела Корейского университета, говорится, что эвкалиптовое масло и его аромат могут снизить уровень тревожности у людей. Выращивание его в помещении — лучший способ сохранить в комнате его аромат, который можно усилить, измельчив листья.

Эвкалипт

Лаванда

Исследование, проведенное Центром нейробиологических исследований Шефа в Тегеране, утверждает, что аромат лаванды может лечить некоторые неврологические расстройства, поскольку он обладает анксиолитическими, стабилизаторами настроения, седативными, болеутоляющими, противосудорожными и нейропротекторными свойствами. Любой, кто живет активной, беспокойной и напряженной жизнью, должен провести несколько минут возле растения лаванды, вдыхая ее целебный аромат. Кроме того, аромат лаванды улучшает сон, что приводит к снижению уровня беспокойства и стресса.

Лаванда Фото: Freepik

Сансевиерия

Сансевиерия – прекрасный вариант для выращивания в помещении, поскольку оно не только очищает воздух, но и хорошо себя чувствует при слабом освещении. В исследовании, опубликованном в Отделении Гарвардского университета, говорится, что это одно из самых выделяющих кислород комнатных растений, которое помогает лучше дышать и лучше спать. Все это оказывает непосредственное влияние на образ жизни без стресса.

Это растение также стало частью знаменитого эксперимента NASA 1989 года, где заняло одно из первых мест среди лучших по очистке воздуха.

Сансевиерия Фото: "Растениевод"

Алоэ вера

Исследование, проведенное Школой традиционной медицины в Тегеране, утверждает, что седативное и снотворное действие экстракта алоэ вера может помочь в глубоком сне, значительно снизив уровень стресса и тревоги.

Алоэ вера Фото: Unsplash

Розмарин

Вдыхание целебного аромата розмарина может помочь снизить уровень гормона стресса кортизола в крови, а также улучшить память. Исследование, проведенное Департаментом клинических и трансляционных исследовательских методологий Японии, показало, что употребление экстракта розмарина помогает улучшить умственную энергию и качество сна людей. Выращивание этого растения на солнечном подоконнике обеспечит бесконечный запас свежих листьев круглый год.

Розмарин

Комнатный жасмин

Интенсивный аромат жасмина обладает терапевтическим эффектом. В статье Solara Mental Health (США) говорится, что вдыхание аромата жасмина ослабляет агрессию, повышает бодрость и жизненную силу, может снизить кровяное давление и снимает усталость. В 2013 году ученые исследовали влияние вдыхания жасминового масла на функцию реакций настроения и центральной нервной системы. Было обнаружено, что он оказывает успокаивающее действие на человека и помогает при перепадах настроения.

Комнатный жасмин

Хризантема

Вдыхание аромата цветов хризантемы может помочь усилить чувство радости и улучшить настроение. Это связано с ароматическим соединением, содержащимся в листьях эвкалипта, которое также эффективно улучшает кратковременную память. Исследование, проведенное кафедрой фармакологии фармацевтической школы Кореи, показало, что анксиолитический эффект хризантемы снижает тревожность и лечит бессонницу. Чтобы получить максимальную пользу, можно ежедневно пить чай, настоянный на ее цветках.

Хризантема Фото: Pexels

Сциндапсус (потос)

Сциндапсус является одним из наиболее эффективных растений, удаляющих 74% летучих органических соединений и 68% запахов в помещениях. В результате воздух в комнате становится чище, что способствует улучшению сна и настроения. Кроме того, прикосновение к листьям потоса усиливает ощущение "доброго", "мирного", "приятного" и чувство физиологического спокойствия.

Потос Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о комнатных растениях, которые не боятся недостаточного освещения