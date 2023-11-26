Растут в тени: 8 комнатных растений, которые не боятся недостаточного освещения

Квартира или дом с недостаточным количеством света – не повод отказываться от комнатных растений.

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Зима – время, когда не хватает не только солнца, но и обычного дневного света, ведь темнеет рано. Особенно чутки к дефициту света комнатные растения, и зачастую им приходится создавать дополнительное освещение, используя специальные лампы или же переставляя вазоны на более светлую сторону дома или квартиры. А что делать тем, у кого в принципе большинство окон на северной стороне? Как вариант – покупать растения, которые не боятся тени и прекрасно чувствуют себя там, где другим цветам невозможно без света. Ресурс Real Simple предлагает присмотреться к следующим позициям, которые помогут создать уют и красоту в помещении, несмотря на нехватку освещения.

Сансевиерия "Фернвуд Микадо"

Уменьшенная версия популярного змеиного растения, папоротник микадо, является частью рода драцены, который, как известно, прекрасно чувствует себя в тени.

По словам Пунита Сабхарвала, генерального директора и соучредителя службы подписки на комнатные растения Horti и автор книги "Счастливое растение: руководство для начинающих", хотя этот цветок может быстро расти в более ярких условиях, он легко адаптируется к условиям низкой освещенности.

"Держите микадо в сухом месте, так как у него большие корневые комки, которые сохраняют воду на случай засухи", — говорит Сабхарвал.

Пеперомия зеленая

Пеперомия туполистная, или каучуконосное растение, — универсальное растение из семейства перцевых. Эти цветы любят яркий непрямой свет, но не менее прекрасно чувствуют себя и в помещении с дефицитом света. Кстати, прямые солнечные лучи опасны для пеперомии, поскольку могут ее "высушить".

"Эти растения обладают полусуккулентными свойствами, а это означает, что они способны хранить влагу в своих мясистых стеблях или листьях, чтобы использовать ее при необходимости", — подчеркивает Сабхарвал.

Филодендрон Сильвер

Серебряный филодендрон, также известный как атласный потос, не требует особого ухода. По словам Лизы Элдред Стейнкопф, автора книги "Комнатные растения: полное руководство по выбору, выращиванию и уходу за комнатными растениями", эти вьющиеся красавицы могут выжить в тенистых помещениях без прямого света и ждать воды, пока верхний слой почвы полностью не высохнет.

Сингониум

Сингониум, у которого со временем вырастают длинные стебли, любит полутень.

"Если вы сможете найти зеленый сорт, он может выдерживать слабое освещение и хорошо себя чувствует на северном окне или внутри комнаты, возле окна", — говорит Стейнкопф.

Поскольку у него более тонкие листья, наконечник стрелы необходимо поддерживать равномерно влажным, и он не любит засушливых условий. Попробуйте поставить свой на поднос с галькой для обеспечения естественной влажности.

Асплениум: папоротник-"птичье гнездо"

Папоротники, как правило, могут спокойно переносить низкую освещенность. Папоротники "Птичье гнездо" — хороший выбор для тенистых мест, а также любые папоротники на ножках, например, папоротник "кроличья лапка".

Эти растения имеют репутацию трудно выращиваемых растений, но, по словам Стейнкопф, пока они содержатся во влажном состоянии, из них получаются отличные комнатные растения. Поместите их в поддоны с галькой для дополнительной влажности и обязательно поливайте до того, как почва станет сухой.

Эпипремнум неоновый

"В отличие от других сортов эпипремнума, неоновые эпипремнумы не переносят прямых солнечных лучей. Они добавляют ярких красок любому растению, а на их неоново-зеленых листьях часто видны темно-зеленые пестрые пятна. Кроме того, они не вырастут слишком большими", – объясняет Брианна Шерлок, штатный эксперт по растениям приложения Planta.

Дайте почве полностью высохнуть между поливами, так как неоновый эпипремнум особенно склонен к корневой гнили при нехватке солнечного света.

Роициссус (комнатный виноградный плющ)

Виноградный плющ (также называемый дубовым плющом), названный в честь сходства с виноградной лозой, представляет собой легко выращиваемое комнатное растение, которое может переносить условия низкой освещенности.

Растения плюща не любят пересыхания, поэтому эксперты рекомендуют всегда поддерживать их равномерно влажными. Если его поливать достаточно часто, виноградный плющ может быстро расти.

Калатея

Калатеи могут переносить условия низкой освещенности, а их красивая листва является дополнительным бонусом. Подвох? Эти узорчатые растения могут быть немного привередливыми.

Они предпочитают, чтобы их поливали чем-то другим, кроме фторированной водопроводной воды, поэтому лучше всего использовать бутилированную воду, чтобы предотвратить появление коричневых кончиков, краев и пятен. Калатея любит воду, а также предпочитает повышенный уровень влажности, поэтому идеально подходит для затененной кухни или ванной комнаты.

Ранее Фокус писал, как отучить котов грызть комнатные растения.