Ростуть у тіні: 8 кімнатних рослин, які не бояться недостатнього освітлення

Квартира або будинок із недостатньою кількістю світла — не привід відмовлятися від кімнатних рослин.

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Зима — час, коли не вистачає не тільки сонця, а й звичайного денного світла, адже темніє рано. Особливо чуйні до дефіциту світла кімнатні рослини, і часто їм доводиться створювати додаткове освітлення, використовуючи спеціальні лампи або ж переставляючи вазони на світліший бік будинку чи квартири. А що робити тим, у кого в принципі більшість вікон на північному боці? Як варіант — купувати рослини, які не бояться тіні і прекрасно почуваються там, де іншим квітам неможливо без світла. Ресурс Real Simple пропонує придивитися до таких позицій, які допоможуть створити затишок і красу в приміщенні, незважаючи на брак освітлення.

Сансевієрія "Фернвуд Мікадо"

Зменшена версія популярної зміїної рослини, папороть мікадо, є частиною роду драцени, який, як відомо, прекрасно почувається в тіні.

За словами Пуніта Сабхарвала, генерального директора і співзасновника служби підписки на кімнатні рослини Horti та автора книги "Щаслива рослина: посібник для початківців", хоча ця квітка може швидко рости в більш яскравих умовах, вона легко адаптується до умов низької освітленості.

"Тримайте мікадо в сухому місці, оскільки в нього великі кореневі грудки, які зберігають воду на випадок посухи", — каже Сабхарвал.

Пеперомія зелена

Пеперомія туполиста — універсальна рослина з родини перцевих. Ці квіти люблять яскраве непряме світло, але не менш чудово почуваються і в приміщенні з дефіцитом освітлення. До речі, прямі сонячні промені небезпечні для пеперомії, оскільки можуть її "висушити".

"Ці рослини мають напівсукулентні властивості, а це означає, що вони здатні зберігати вологу у своїх м'ясистих стеблах або листі, щоб використовувати її за потреби", — підкреслює Сабхарвал.

Філодендрон Сільвер

Срібний філодендрон, також відомий як атласний потос, не потребує особливого догляду. За словами Лізи Елдред Стейнкопф, авторки книжки "Кімнатні рослини: повний посібник з вибору, вирощування та догляду за кімнатними рослинами", ці кучеряві красуні можуть вижити в тінистих приміщеннях без прямого світла і чекати води, поки верхній шар ґрунту повністю не висохне.

Сингоніум

Сингоніум, у якого з часом виростають довгі стебла, любить півтінь.

"Якщо ви зможете знайти зелений сорт, він може витримувати слабке освітлення і добре себе почуває на північному вікні або всередині кімнати, біля вікна", — каже Стейнкопф.

Оскільки у нього більш тонке листя, наконечник стріли необхідно підтримувати рівномірно вологим, і він не любить посушливих умов. Спробуйте поставити свій на тацю з галькою для забезпечення природної вологості.

Аспленіум: папороть-"пташине гніздо"

Папороті, як правило, можуть спокійно переносити низьку освітленість. Папороті "Пташине гніздо" — хороший вибір для тінистих місць, а також будь-які папороті на ніжках, наприклад, папороть "кроляча лапка".

Ці рослини мають репутацію рослин, які важко вирощувати, але, за словами Стейнкопф, поки вони утримуються у вологому стані, з них виходять відмінні кімнатні рослини. Помістіть їх у піддони з галькою для додаткової вологості й обов'язково поливайте до того, як ґрунт стане сухим.

Епіпремнум неоновий

"На відміну від інших сортів епіпремнума, неонові епіпремнуми не переносять прямих сонячних променів. Вони додають яскравих фарб будь-якій рослині, а на їхньому неоново-зеленому листі часто видно темно-зелені строкаті плями. Крім того, вони не виростуть занадто великими", — пояснює Бріанна Шерлок, штатна експертка з рослин застосунку Planta.

Дайте ґрунту повністю висохнути між поливами, оскільки неоновий епіпремнум особливо схильний до кореневої гнилі за нестачі сонячного світла.

Роїцисус (кімнатний виноградний плющ)

Виноградний плющ (також званий дубовим плющем), названий на честь схожості з виноградною лозою, являє собою кімнатну рослину, що легко вирощується і може переносити умови низької освітленості.

Рослини плюща не люблять пересихання, тому експерти рекомендують завжди підтримувати їх рівномірно вологими. Якщо його поливати досить часто, виноградний плющ може швидко рости.

Калатея

Калатеї можуть переносити умови низької освітленості, а їхнє красиве листя є додатковим бонусом. Підступ? Ці візерунчасті рослини можуть бути трохи вибагливими.

Вони вважають за краще, щоб їх поливали чимось іншим, крім фторованої водопровідної води, тому найкраще використовувати бутильовану воду, щоб запобігти появі коричневих кінчиків, країв і плям. Калатея любить воду, а також віддає перевагу підвищеному рівню вологості, тому ідеально підходить для затіненої кухні або ванної кімнати.

Раніше Фокус писав, як відучити котів гризти кімнатні рослини.