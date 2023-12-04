Табу для завтрака: 8 продуктов, которые нельзя есть утром

Завтрак — первый прием пищи после долгого ночного голодания, поэтому он должен быть максимально полезным и заряжать организм энергией на весь день. Но есть продукты, которых следует избегать по утрам.

Завтрак часто называют самым полезным приемом пищи за день. Ведь он дает нам энергию, улучшает настроение и помогает восстановиться после утренней тренировки. Идеальный завтрак — довольно условное понятие и для каждого он индивидуален, в зависимости от предпочтений, особенностей здоровья и образа жизни, однако есть ряд продуктов, которых следует избегать, чтобы начать день более здорово. Об этом пишет Health Shots.

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Завтрак должен быть насыщен необходимыми витаминами и минералами, которые помогут повысить уровень энергии и поддерживать бодрость в течение дня. Диетолог Комал Малик рассказал о нездоровых продуктах, которых следует избегать или, по крайней мере, употреблять в умеренных количествах.

Сладкие каши

Фото: Freepik

Начало дня с тарелки сладких хлопьев может обеспечить быстрый прилив энергии, но затем довольно быстро наступит неизбежное ее падение и сильный голод. Выбирайте цельнозерновые каши с низким содержанием сахара, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня и избегать ненужных скачков сахара.

Йогурт с наполнителем

Ароматизированный йогурт часто содержит скрытый сахар и искусственные добавки. Вместо этого выберите простой греческий йогурт и добавьте свежие фрукты или немного меда для сладости. Таким образом, вы сможете контролировать содержание сахара и при этом наслаждаться вкусным завтраком.

Белый хлеб

Фото: Freepik

Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, в которой отсутствуют клетчатка и питательные вещества, содержащиеся в цельнозерновых продуктах. Ешьте цельнозерновой, чтобы обеспечить организм постоянной энергией и необходимыми питательными веществами.

Сэндвичи

Хотя бутерброды и заманчивы, они способствуют избытку насыщенных жиров и пустых калорий. Вам лучше выбрать цельнозерновой хлеб и нежирные белки, например яйца или запеченная курица и добавить овощи для питательного и сытного бутерброда без чувства вины.

Блинчики и сироп

Традиционные блины и сироп могут оказаться сладкой ловушкой. Вместо этого выберите блины из цельнозерновой или миндальной муки и посыпьте их свежими ягодами или небольшим количеством кленового сиропа или меда. Это позволит добавить питательные вещества и снизить потребление рафинированного сахара.

Обработанное мясо

Фото: Freepik

Бекон, колбаса или сосиски могут быть основными продуктами завтрака, но высокое содержание натрия и насыщенных жиров в них может быть крайне вредным. Выбирайте более постные источники белка или альтернативы растительного происхождения, чтобы ваш завтрак был сбалансированным и полезным для сердца.

Маффины и выпечка

Хотя магазинные кексы и выпечка удобны, они часто содержат большое количество рафинированного сахара и вредных жиров. Выпекайте сами, используя цельнозерновую муку, и добавляйте фрукты или орехи для большей питательности. Таким образом, вы сможете насладиться вкусным угощением без ущерба для здоровья.

Фруктовые соки

Магазинные фруктовые соки могут показаться полезными, но в них часто не хватает клетчатки и, кроме этого, они содержат добавленный сахар. Выбирайте цельные фрукты или делайте свежевыжатый сок сами, чтобы получать полный спектр питательных веществ.

Напомним, какие продукты или питательные вещества вам следует выбирать, чтобы подпитывать свой организм с самого утра.

Ранее Фокус писал о том, что эксперт по долголетию дал три действенных совета по приготовлению здорового завтрака с омолаживающим эффектом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.