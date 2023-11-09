Идеальный завтрак: 6 самых полезных продуктов, которые зарядят энергией на весь день

Самые важные питательные вещества организму важно получать с утра, чтобы зарядить вас энергией на весь день. Узнайте, какие продукты полезнее всего есть на завтрак.

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То, как мы начинаем свое утро, может существенно повлиять на то, как пройдет дальнейшая часть дня. Именно поэтому завтрак называют самым важным приемом пищи за день. А благодаря кулинарному вдохновению социальных сетей в последние годы нет недостатка в креативных идеях для завтрака. Но что представляет собой самый полезный завтрак? Какие продукты или питательные вещества вам следует выбирать, чтобы подпитывать свое тело? Об этом пишет Real Simple.

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Действительно ли завтрак так важен?

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"Завтрак насыщает организм важными питательными веществами и дает энергию для начала дня", — говорит диетолог Асмита Батаджо. Исследования также доказывают важность утреннего приема пищи. Анализ данных более 30 000 человек, проведенный в 2021 году, показал, что люди, которые пропускали завтрак, с большей вероятностью получали меньше ключевых питательных веществ, включая клетчатку, витамины C, D и витамины A, B, кальций, железо и фосфор.

Что включает самый полезный завтрак

Из чего же на самом деле состоит полноценный завтрак? "Самый здоровый завтрак состоит из сложных углеводов, белков и полезных для сердца жиров, которые помогают вам чувствовать себя сытыми, дают энергию для начала дня и поддерживают вес", — говорит Батаджо.

Помните, что многие даже "здоровые" продукты для завтрака содержат добавленный сахар — ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления, батончики, йогурты, некоторые соки и смузи, мюсли, хлопья и т. д. — поэтому всегда обращайте внимание на состав, чтобы получить представление о том, сколько сахара вы на самом деле получите во время завтрака. Итак, какие самые полезные продукты для завтрака, стоит включить в утренний прием пищи

Йогурт

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Йогурт — питательный продукт, сочетающий в себе все три макронутриента — белки, углеводы и жиры — в одной вкусной упаковке. Йогурт — это сытная и вкусная основа для парфе из ягод, орехов и мюсли или белкового смузи. Он содержит пробиотики, что делает его полезным для кишечника. Несмотря на то, что жирный йогурт может вызвать тревогу по поводу содержания насыщенных жиров, процесс ферментации, используемый при его приготовлении, на самом деле преобразует некоторые насыщенные жирные кислоты в более полезные для сердца ненасыщенные жиры.

Яйца

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Яйца являются основным продуктом американского завтрака на протяжении десятилетий, и прекрасным способом добавить полезный белок в утренний прием пищи. И хотя яичные желтки содержат некоторое количество пищевого холестерина, употребление цельных яиц несколько раз в неделю является отличным выбором, который не навредит здоровью вашего сердца. Однако, если вам действительно нужно следить за уровнем холестерина (и ваш врач или диетолог рекомендовал вам внести изменения в рацион), отдавайте предпочтение только яичным белкам.

Чиа-пудинг

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Несмотря на то, что пудинг из семян чиа стал действительно популярен только в последние несколько лет, он прочно закрепил за собой звание идеального продукта для завтрака на многие годы. Мало того, что его легко приготовить заранее, чиа-пудинг крайне полезен: он богат клетчаткой, белком и жирными кислотами омега-3. Все это в совокупности дает вам ощущение прилива энергии, а также поддерживает здоровье кишечника и общее состояние здоровья.

Овсянка

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Для некоторых овсянка была любимым завтраком в течение многих лет. "Я люблю утром съесть тарелку овсянки. Обычно я добавляю мед, масло кешью, чернику и немного корицы, чтобы усилить вкус", — говорит диетолог. Это отличный выбор, когда дело касается общего состояния здоровья, поскольку овес богат полезной для сердца клетчаткой, которая обеспечит чувство сытости на протяжении всего утра. Так что, будь то ленивая овсянка, овсяная каша или мюсли — это идеальный продукт для начала дня.

Смузи

Со смузи вы можете легко получить все необходимые питательные вещества и одновременно насытиться. Вы можете добавить замороженные фрукты и овощи, например, шпинат, для получения сложных углеводов, витаминов и минералов. Также добавьте немного орехового масла, льна, чиа и конопли, чтобы получить полезные жиры и белки. Вы можете обмануть себя и добавить в смузи ингредиенты, которые не едите просто так (это может быть спирулина или протеиновый порошок растительного происхождения).

Цельнозерновой тост

Цельнозерновой тост, намазанный орахисовой пастой с бананом, пюре из авокадо, копченого лосося и сливочного сыра или яйц0 пашот всегда будет идеальным дополнением к полноценному завтраку. Цельнозерновой хлеб содержит клетчатку, витамины и минералы, которых нет в белом хлебе, поэтому он обеспечивает дополнительную энергию в течение напряженного дня. "Тосты с авокадо также могут стать вкусным и сытным завтраком, и вы можете добавить сверху яичницу, чтобы получить дополнительный белок", — говорит Батаджо. Другие цельнозерновые продукты, такие как каши с низким содержанием сахара, блины и лепешки, также помогут вам получить необходимую порцию сложных углеводов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.