Ідеальний сніданок: 6 найкорисніших продуктів, які зарядять енергією на весь день

Найважливіші поживні речовини організму важливо отримувати зранку, щоб зарядити вас енергією на весь день. Дізнайтеся, які продукти найкорисніше їсти на сніданок.

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Те, як ми починаємо свій ранок, може суттєво вплинути на те, як пройде подальша частина дня. Саме тому сніданок називають найважливішим прийомом їжі за день. А завдяки кулінарному натхненню соціальних мереж останніми роками не бракує креативних ідей для сніданку. Але що являє собою найкорисніший сніданок? Які продукти чи поживні речовини вам слід обирати, щоб підживлювати своє тіло? Про це пише Real Simple.

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Чи справді сніданок такий важливий?

Фото: Freepik

"Сніданок насичує організм важливими поживними речовинами і дає енергію для початку дня", — каже дієтологиня Асміта Батаджо. Дослідження також доводять важливість ранкового прийому їжі. Аналіз даних понад 30 000 осіб, проведений 2021 року, показав, що люди, які пропускали сніданок, з більшою ймовірністю отримували менше ключових поживних речовин, включно з клітковиною, вітамінами C, D і вітамінами A, B, кальцієм, залізом і фосфором.

Що включає найкорисніший сніданок

З чого ж насправді складається повноцінний сніданок? "Найздоровіший сніданок складається зі складних вуглеводів, білків і корисних для серця жирів, які допомагають вам почуватися ситими, дають енергію для початку дня і підтримують вагу", — каже Батаджо.

Пам'ятайте, що багато навіть "здорових" продуктів для сніданку містять доданий цукор — ароматизовані вівсяні пластівці швидкого приготування, батончики, йогурти, деякі соки та смузі, мюслі, пластівці тощо. — тому завжди звертайте увагу на склад, щоб отримати уявлення про те, скільки цукру ви насправді отримаєте під час сніданку. Отже, які найкорисніші продукти для сніданку, варто включити в ранковий прийом їжі

Йогурт

Фото: Pexels

Йогурт — поживний продукт, що поєднує в собі всі три макронутрієнти — білки, вуглеводи та жири — в одній смачній упаковці. Йогурт — це ситна і смачна основа для парфе з ягід, горіхів і мюслі або білкового смузі. Він містить пробіотики, що робить його корисним для кишечника. Незважаючи на те, що жирний йогурт може викликати тривогу з приводу вмісту насичених жирів, процес ферментації, який використовується при його приготуванні, насправді перетворює деякі насичені жирні кислоти на більш корисні для серця ненасичені жири.

Яйця

Фото: Freepik

Яйця є основним продуктом американського сніданку впродовж десятиліть і чудовим способом додати корисний білок до ранкового прийому їжі. І хоча яєчні жовтки містять деяку кількість харчового холестерину, вживання цільних яєць кілька разів на тиждень є чудовим вибором, який не зашкодить здоров'ю вашого серця. Однак, якщо вам справді потрібно слідкувати за рівнем холестерину (і ваш лікар або дієтолог рекомендував вам внести зміни до раціону), віддавайте перевагу лише яєчним білкам.

Чіа-пудинг

Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що пудинг із насіння чіа став дійсно популярним тільки в останні кілька років, він міцно закріпив за собою звання ідеального продукту для сніданку на довгий час. Мало того, що його легко приготувати заздалегідь, чіа-пудинг вкрай корисний: він багатий на клітковину, білок і жирні кислоти омега-3. Усе це в сукупності дає вам відчуття припливу енергії, а також підтримує здоров'я кишківника і загальний стан здоров'я.

Вівсянка

Фото: Getty Images

Для декого вівсянка була улюбленим сніданком протягом багатьох років. "Я люблю вранці з'їсти тарілку вівсянки. Зазвичай я додаю мед, олію кеш'ю, чорницю і трохи кориці, щоб посилити смак", — каже дієтологиня. Це чудовий вибір, коли справа стосується загального стану здоров'я, оскільки овес багатий на корисну для серця клітковину, яка забезпечить відчуття ситості впродовж усього ранку. Тож, чи то лінива вівсянка, чи то вівсяна каша, чи то мюслі — це ідеальний продукт для початку дня.

Смузі

Зі смузі ви можете легко отримати всі необхідні поживні речовини й одночасно насититися. Ви можете додати заморожені фрукти й овочі, наприклад, шпинат, для отримання складних вуглеводів, вітамінів і мінералів. Також додайте трохи горіхової олії, льону, чіа та конопель, щоб отримати корисні жири та білки. Ви можете обдурити себе і додати в смузі інгредієнти, які не їсте просто так (це може бути спіруліна або протеїновий порошок рослинного походження).

Цільнозерновий тост

Цільнозерновий тост, намазаний горіховою пастою з бананом, пюре з авокадо, копченого лосося та вершкового сиру або яєчня пашот завжди буде ідеальним доповненням до повноцінного сніданку. Цільнозерновий хліб містить клітковину, вітаміни та мінерали, яких немає в білому хлібі, тож він забезпечує додаткову енергію протягом напруженого дня. "Тости з авокадо також можуть стати смачним і ситним сніданком, і ви можете додати зверху яєчню, щоб отримати додатковий білок", — каже Батаджо. Інші цільнозернові продукти, як-от каші з низьким вмістом цукру, млинці та коржі, також допоможуть вам отримати необхідну порцію складних вуглеводів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.