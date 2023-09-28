Дієта довголіття: які продукти потрібно їсти на сніданок, щоб не старіти

Експерт із довголіття дав три дієві поради щодо приготування здорового сніданку з омолоджувальним ефектом.

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Вальтер Лонго — професор геронтології та директор Інституту довголіття Університету Південної Каліфорнії — розробив дієту довголіття, яка, за його словами, являє собою поєднання "веганської та рибної дієти". Дієта довголіття багата на бобові, цільнозернові продукти, горіхи та насіння й містить відносно мало білка. Принципи дієти засновані на власних дослідженнях Лонго, присвячених групам населення по всьому світу, які живуть особливо довго. Про це пише Insider.

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Лонго також заохочує інтервальне голодування та велику кількість прогулянок на свіжому повітрі, щоб імітувати звички довгожителів. Також експерт з довголіття дав поради щодо приготування сніданків, які допоможуть збільшити тривалість життя.

Сніданок має складатися з кількох груп продуктів

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Перш за все, "тобі потрібно поснідати", — каже Лонго. Здоровий сніданок під час дієти довголіття може містити цільнозернові продукти, горіхи та фрукти. Сам Лонго полюбляє цільнозерновий хліб з Італії, з горіховою пастою, що містить мигдаль та какао, а також яблуко.

Мигдальна олія є однією з найкорисніших для здоров'я серед горіхових олій, адже в ній містяться вітаміни і мінерали: вітамін Е, магній і кальцій. Але є нюанс. Ця олія корисна, тільки якщо вона не містить доданого цукру.

Ви повинні їсти те, що вам подобається

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Ви не повинні змушувати себе їсти продукти, які вам не подобаються, тільки тому, що вони вам корисні. Лонго вважає, що все, що ви їсте, має "бути версією того, що вам подобається, виходячи із загальних правил" дієти довголіття, а не обов'язково те, що їсть хтось інший.

Чудовим варіантом може бути печиво з інжиром, горіхами та кукурудзяним борошном або запечена вівсянка з фруктами і горіхами.

Дієтолог Даніель Сміт стверджує, що немає сенсу примушувати себе їсти щось, якщо це не приносить вам гарного задоволення і гарного самопочуття, оскільки це ускладнить перехід на здорове харчування протягом тривалого часу.

Не бійтеся експериментувати

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Не бійтеся вносити зміни в раціон харчування, щоб отримати більше поживних речовин у сніданку.

Наприклад, Лонго заварює ранковий чай із двох чайних пакетиків: зеленого і чорного. Це тому, що "зелений чай не такий смачний, як чорний", — сказав він, але він все одно може скористатися поживною цінністю зеленого чаю.

Зелений чай пов'язаний з поліпшенням роботи мозку і здоров'я серця, зниженням рівня холестерину, поліпшенням міцності кісток і навіть омолоджувальною дією на шкіру.

Нагадаємо, ці 8 звичних овочів дієтологи не рекомендують їсти на сніданок.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи розповіли, який час ідеально підходить для сніданку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.