Не їжте це вранці: 8 звичних овочів, які не можна їсти на сніданок

Виявляється, деякі овочі можуть бути шкідливими для вас або не принести вашому організму користь, якщо вживати їх на сніданок.

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У галузі науки про харчування, що постійно розвивається, тривають суперечки про те, який прийом їжі є найважливішим протягом дня. Але всупереч усьому це все ж таки має бути сніданок, тому що він задає тон на весь день. Усім відомо, що сніданок має бути багатий на клітковину і достатню кількість калорій, оскільки травна система найкраще працює після спокійного нічного сну. Про це пише Onlymyhealth.

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Фактично, дослідження, опубліковане в Журналі клінічної ендокринології та метаболізму, рекомендувало надавати перевагу поживному сніданку, а не, наприклад, вечері, щоб запобігти ожирінню та високим пікам рівня глюкози в крові. Ось чому салати є невід'ємним продуктом для сніданку. Однак деякі овочі можуть не принести користь вашому організму з самого ранку або й зовсім бути для вас шкідливими.

Цибуля

Фото: Freepik

Цибуля є ключовим інгредієнтом більшості рецептів, особливо в індійській кухні. Любителі цибулі часто додають її в більшість страв для сніданку, проте її гострий та різкий смак може призвести до розладу травлення вранці. Ба більше, сира цибуля може залишити стійкий післясмак, що спричиняє неприємний запах із рота, що також не є ідеальним початком дня.

Капуста

У капусті міститься сірка, яка під час приготування має різкий запах і не сприяє приємному початку ранку. Цей продукт також досить важкий для шлунка. Тому вживання капусти на сніданок може спричинити здуття живота та метеоризм.

Часник

Фото: Pixabay

Як і цибуля, часник має сильний, гострий смак і може спричинити неприємний запах із рота, що робить його менш бажаним продуктом для ранкового прийому їжі. Він також може спричиняти дискомфорт у шлунку, як і цибуля, оскільки має різкий смак й викликає тепло в організмі.

Гострий перець

Гострий перець, такий як халапеньо, може бути надто гострим для сніданку, потенційно перевантажуючи смакові рецептори та спричиняючи дискомфорт, особливо якщо у вас чутливий шлунок. Його інтенсивна пряність може подразнювати слизову оболонку шлунка, спричиняючи печію й розлад шлунка.

Сира броколі

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Попри те, що броколі дуже поживна, її важко перетравлювати в сирому вигляді. У вас може виникнути дискомфорт у травленні, якщо ви з'їсте на сніданок велику кількість броколі. Це часто призводить до газоутворення та здуття живота, тому не варто обирати її для сніданку.

Редис

Гострий перцевий смак редиски, можливо, не найідеальніший варіант для сніданку. Ба більше, вживання редиски натщесерце може спричинити проблеми з газоутворенням, нудоту, метеоризм, розлад шлунка та головний біль.

Цвітна капуста

Фото: Pixabay

Вживання цвітної капусти натщесерце може спричинити синдром подразненого кишечника. Хоча цвітна капуста є чудовим джерелом фолієвої кислоти, вітаміну К й клітковини, вона, як і броколі, належить до сімейства хрестоцвітих овочів, і організму її важко перетравлювати, особливо вранці.

Баклажани

Людям зі слабкою травною системою часто радять уникати баклажанів, оскільки вони складно перетравлюються, тому їсти їх натщесерце — не найкраща ідея.

Немає сумнівів у тому, що овочі є поживною добавкою до будь-якої страви. Додавання овочів у ранковий прийом їжі, як правило, є здоровим вибором, але не всі овочі однаково добре підходять для сніданку. Оскільки сніданок — один із найважливіших способів почати день, важливо вибирати правильні продукти, які не тільки забезпечують поживну цінність, а й зберігають презентабельний вигляд та допомагають уникнути дискомфорту.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як правильно мити овочі, фрукти та зелень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.