Кронпринцесса Швеции рассказала, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Накануне Виктория с мужем посетила Великобританию с официальным визитом.

Дочь шведского короля Карла XVI Густава, кронпринцесса Виктория, рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом пишет Aftonbladet.

По словам монаршей персоны, "всегда весело" видеть принца и принцессу Уэльских. На прошлой неделе кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль посетили Великобританию с официальным визитом, во время которого они встретились с британской королевской семьей, а именно Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Следующая королева Швеции накануне рассказала об Уэльских, назвав их "очень хорошими людьми".

"Они очень хорошие люди, которые делают много для своей страны. Мы обмениваемся мнениями и идеями и имеем много общих интересов", — отметила представительница шведской королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали шведскую королевскую семью в Великобритании

В конце ноября 2023 года в Виндзорском замке принц и принцесса Уэльские приветствовали кронпринцессу Викторию и принца Даниэля. Впоследствии две пары устроили двойное свидание в Лондоне. Члены шведской королевской семьи сопровождали Уильяма и Кэтрин на спектакле Royal Variety Performance в Royal Albert Hall, где они наблюдали за выступлением Шер, Ханны Веддингем и других.

Кейт Миддлтон и принц Уильям приветствовали шведскую королевскую семью в Великобритании

Визит Виктории и Даниэля в Соединенное Королевство имел цель укрепить и популяризировать отношения между Швецией и Великобританией, а также подчеркнуть углубленное сотрудничество в сферах безопасности и обороны, инноваций и исследований, а также расширение обмена внутри бизнес-сектора.

Напомним, Кейт Миддлтон приветствовала следующую королеву Швеции в изумрудном платье миди.

Также Фокус писал об оригинальном наряде кронпринцессы Виктории во время публичного появления в Лондоне.