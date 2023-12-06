Принц Гарри сам отказался посетить свадьбу друга: чем он аргументировал свое решение

Ранее сообщалось, что Хью Гросвенор не пригласил Сассекских на свою свадьбу в июне 2024 года, однако стали известны новые детали.

Принц Гарри отказался присутствовать на свадьбе своего друга, чтобы избежать неловкого столкновения со своим братом принцем Уильямом и другими членами семьи. Об этом сообщает Page Six.

На самом деле на свадьбу следующим летом Гарри получил приглашение, но потом лично позвонил герцогу Вестминстерскому Хью Гросвенору, чтобы сказать, что было бы лучше, если бы он и его жена Меган Маркл не приезжали.

Это была бы первая встреча герцогини Сассекской и принцессы Уэльской после похорон королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.

Его решение было принято задолго до нового напряжения в отношениях с братом, вызванного выходом книги Омида Скоби "Endgame", в которой раскрыли имена Кейт Миддлтон и короля Чарльза как людей, которые спрашивали о цвете кожи принца Арчи.

Хью Гросвенор и принц Уильям Фото: Getty Images

И принц Гарри, и его старший брат, принц Уильям, являются лучшими друзьями Хью Гросвенора, который является крестным отцом их сыновей, принца Джорджа и принца Арчи.

Накануне сообщалось, что герцога Сассекского даже не пригласили на свадьбу, однако теперь стало понятно, что он сам отказался посетить событие.

Хью Гросвенор Фото: Getty Images

Гарри позвонил Хью и сказал, что будет слишком неудобно, если бы он и Меган Маркл присутствовали, поэтому он попросил прощения, и друг это понял.

Напомним, королевская семья Великобритании оценивает убытки от публикации новой биографической книги.

Также Фокус писал о планах Сассекских переехать поближе к Голливуду.