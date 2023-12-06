Бритни Спирс не хочет мириться с отцом, несмотря на его проблемы со здоровьем
Ранее стало известно, что Джейми Спирсу ампутировали ногу.
Американская певица Бритни Спирс не хочет мириться со своим отцом Джейми Спирсом, несмотря на то, что его здоровье ухудшилось из-за ампутации ноги. Об этом пишет Page Six.
Несколько инсайдеров рассказали, что сообщения о том, что артистка хочет воссоединиться со своим отцом, являются неправдой.
TMZ накануне сообщило, что Бритни "скучает" по отцу, и даже планировала иногда присылать ему деньги, чтобы помочь.
Сейчас сообщается, что певица "никогда не простит ему злоупотреблений и травм, которые он нанес".
Помимо споров о деньгах, Бритни Спирс также рассказала, что отец называл ее толстой и якобы ограничивал потребление курицы и консервированных овощей в течение двух лет.
Артистка также раскритиковала своего "ужасного" отца за то, что он принудил ее к реабилитации в 2014 году от "зависимости от крэка и героина".
Осенью 2021 Бритни освободилась от опеки своего отца, которая длилась около 13 лет. Почти сразу после этого певица вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари и даже забеременела. Однако ребенка Спирс потеряла в результате выкидыша. А летом 2023 года стало известно о разводе пары.
Напомним, отцу Бритни Спирс ампутировали ногу.
Также Фокус писал о 42-м дне рождения Бритни Спирс.