Тейлор Свифт дала редкий комментарий о своем новом романе

О новом увлечении звезды сцены стало известно осенью 2023 года.

33-летняя американская певица Тейлор Свифт нарушила молчание о своем романе с футболистом Трэвисом Келси, 34. Об этом пишет Time.

Накануне артистка была признана Человеком года по версии Time — и воспользовалась возможностью рассказать о своих отношениях с игроком НФЛ.

Тейлор вспомнила, как они встретились на Missouri Eras Tour, однако не смогли обменяться номерами телефонов.

Певица рассказывает: "Сразу после этого мы начали тусоваться. Таким образом, мы фактически имели значительное количество времени, о котором никто не знал, за что я благодарна, потому что мы имели возможность узнать друг друга".

Тейлор Свифт

Знаменитость подтвердила, что они "были парой" до того времени, когда она попала в заголовки, посетив игру Kansas City Chiefs в сентябре.

"Я думаю, что некоторые люди думают, что видели наше первое свидание во время этой игры? Мы никогда не были бы настолько психическими, чтобы так трудно начать первое свидание", — отметила Человек года.

"Когда вы говорите, что отношения публичные, это означает, что я буду видеть, как он делает то, что ему нравится, мы показываемся друг другу, другие люди рядом, и нам все равно. Напротив, вы должны приложить огромные усилия, чтобы убедиться, что никто не узнает, что вы с кем-то встречаетесь. И мы просто гордимся друг другом", — добавила Тейлор.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: Getty Images

В частности, Тейлор отметила, что считает футбол "замечательным" видом спорта, по которому она "скучала" всю свою жизнь.

Весной 2023 года Свифт рассталась с актером Джо Элвином после шести лет отношений. Впоследствии артистка начала встречаться с певцом Мэтти Хили, однако через несколько месяцев также закончила этот роман.

Напомним, Тейлор Свифт стала Человеком года, по версии Time.

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