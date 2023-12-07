Наоми Кэмпбелл почтила память Нельсона Манделы (фото)
Африканский лидер ушел из жизни в 2013 году.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл почтила память Нельсона Манделы в десятую годовщину его смерти. Архивными кадрами с экс-президентом ЮАР и правозащитником знаменитость поделилась в соцсети.
"10 лет. Ты все еще жив в моем сердце и мыслях", — написала модель.
Отметим, что Мандела ушел из жизни 5 декабря 2013 года.
Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения неоднократно рассказывала, как ее вдохновлял африканский лидер.
"Он всегда со мной", — признавалась она.
Покойный Нельсон Мандела даже считал Наоми своей названной (почетной) внучкой. А британская звезда вспоминала о нем так: "Дедушка был очень харизматичным и добродушным. Я понятия не имела, что позже у нас будут такие теплые семейные отношения".
В 1998 Кэмпбелл даже уговорила креативного директора Versace провести показ в Кейптауне, столице ЮАР.
"Наоми, спасибо вам за то, что вы вдохновляете всех черных женщин по всему миру. Поверьте, Тата смотрит на вас сверху. Он так вас любил", "Раны, которые не заживают", — комментируют публикацию модели ее подписчики.
Напомним, Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о своей женитьбе.
Также Фокус писал о встрече Наоми Кэмпбелл с президентом Франции.