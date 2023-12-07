Стало известно, как болезнь Брюса Уиллиса повлияла на его отношения с родными

Голливудский актер страдает от деменции. Состояние его здоровья только ухудшается.

Стало известно, как деменция Брюса Уиллиса влияет на его отношения с семьей. Об этом пишет US Weekly.

Сообщается, что болезнь американского актера еще больше сблизила его с родными.

"Никто не знает, сколько Брюсу осталось, а потому девушки буквально впитывают каждый момент рядом с ним", — рассказывает источник, близкий к "крепкому орешку".

Как известно, состояние актера довольно тяжелое, ему все сложнее говорить. Однако его родные люди поддерживают актера. Жена Брюса Эмма Хеминг-Уиллис активно распространяет информацию о болезни, поддерживая людей, которые также борются с этим. Бывшая жена Уиллиса Деми Мур приходит в гости практически каждый день, а также пять дочерей актера — Румер, Скаут, Таллула, Эвелин и Мейбл — все они проживают с Брюсом каждый момент, как последний.

"За ним ухаживают круглосуточно, рядом с ним всегда по крайней мере один член семьи", — добавляет инсайдер.

Брюс Уиллис с дочерьми от Деми Мур Фото: demimoore/instagram

В начале 2023 года стало известно, что Брюс Уиллис страдает от деменции. Это произошло через 11 месяцев после того, как у "крепкого орешка" диагностировали афазию — речевое расстройство, влияющее на его когнитивные способности.

Брюс Уиллис Фото: Getty Images

Напомним, дочь Брюса Уиллиса рассказала о радостной новости в их семье.

Также Фокус писал о том, почему Эмма Хеминг-Уиллис чувствует вину.