Устаете и постоянно все забываете? 6 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга

Сложности на работе, плотный график и постоянная суета могут повлиять на работу мозга. Включив эти продукты в свой ежедневный рацион, вы сможете справиться с умственной усталостью и сохранить остроту ума.

Иногда бывает так, что из-за сильной усталости, вы теряете способность сосредотачиваться и ясно мыслить. Но выход есть. Хорошей новостью является то, что определенные продукты могут помочь в борьбе с умственной усталостью и дать вашему мозгу энергию и питательные вещества, необходимые для его правильного функционирования. Включите эти продукты в свой рацион, чтобы улучшить свои когнитивные функции и память. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Черника

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Известно, что черника, которая содержи большое количество антиоксидантов, улучшает память и когнитивные способности. Эти крошечные ягоды помогают защитить мозг от окислительного стресса, уменьшая последствия умственной усталости.

Жирная рыба

Жирные кислоты омега-3, которые в изобилии содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и форель, необходимы для здоровья мозга. Эти жиры играют решающую роль в построении и поддержании клеток мозга, способствуя лучшей концентрации и ясности ума.

Черный шоколад

Фото: Freepik

Побалуйте себя темным шоколадом (с содержанием какао не менее 70%), чтобы разбудить ваш мозг. Темный шоколад содержит флавоноиды, кофеин и антиоксиданты, которые могут улучшить когнитивные функции и поднять настроение без чрезмерного количества сахара, содержащегося в молочном шоколаде.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и семена чиа богаты питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, витамин Е и антиоксиданты. Выбирая эти богатые питательными веществами продукты на перекус, вы сможете обеспечить устойчивую энергию и справиться с умственной усталостью в течение дня.

Листовая зелень

Фото: Freepik

Ешьте шпинат, капусту и другую листовую зелень, чтобы получить богатое питательными веществами средство от умственной усталости. Эти овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают общее здоровье мозга.

Цельнозерновые продукты

Выбирайте цельнозерновые продукты, такие как киноа, коричневый рис и овес, которые медленно перевариваются и не способствуют резкому скачку сахара в крови. Этот постоянный запас энергии помогает сохранять концентрацию и предотвращает резкие перепады, связанные с продуктами с высоким содержанием сахара.

Помните, что сбалансированное и разнообразное питание в сочетании с регулярной физической активностью и достаточным сном имеет важное значение для общего благополучия. Включив продукты, укрепляющие работу мозга, в свой ежедневный рацион, вы сможете справиться с умственной усталостью и сохранить когнитивные способности.

Напомним, полифенолы или природные соединения в сыром меде могут лечить воспаление в гиппокампе, структуре мозга, отвечающей за воспоминания.

Ранее Фокус писал о том, что есть несколько специй, которые могут помочь бороться с воспалением, улучшить когнитивные функции, укрепить здоровье сердца и даже помочь похудеть

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.