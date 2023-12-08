Камалия, Хью Джекман и Евгения Эмеральд: кто из известных людей развелся в 2023 году

Как украинский, так и зарубежный шоу-бизнес в 2023 году шокировали новости о разрыве ряда известных пар: кто-то находился в браке год, а кто-то — 27.

2023 год создал и разбил ряд знаменитых украинских и зарубежных пар. Фокус вспоминает самые громкие разводы, которые поразили публику.

Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия и миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур поженились в 2003 году. Они стали родителями двух дочерей — Арабеллы и Мирабеллы. Впрочем, весной 2023 артистка обратилась к своим подписчикам с официальным заявлением, в котором объяснила, что их союз распался.

"С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", — обратилась к поклонникам украинская знаменитость, добавив, что они с Захуром будут сохранять нормальные отношения ради детей.

По словам артистки, они с мужем работали над проблемами и недоразумениями, однако решили расторгнуть 20-летний брак и остаться партнерами только в воспитании общих наследников.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Анна Тринчер и Александр Волошин

Пара украинских блогеров объявила о разводе под конец 2023 года. Они поженились в сентябре 2022 и активно транслировали свою жизнь в соцсетях. В последнее время ходило много слухов о разрыве актрисы и блогера, однако они отрицали домыслы публики. Теперь Волошин и Тринчер официально подтвердили развод.

"Мы взрослые люди и так бывает. Главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как мы друг друга", — отмечала звезда сериала "Школа".

Анна Тринчер и Александр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram

Даша Квиткова и Никита Добрынин

"Холостяк" и победительница одноименного шоу были единственной парой, которая после съемок проекта начала серьезные отношения, которые довели до брака. В 2020 году блогер и ведущий сыграли свадьбу, а через год у супругов родился сын Лев.

В сентябре 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались, однако в начале 2023 объявили о разрыве. Причиной называли разные графики и темп жизни.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: Instagram Daria Kvitkova

Николай Тищенко и Алла Барановская

Украинский политик и владелица салонов красоты поженились в 2016 году. Под конец 2023 стало известно, что пара расторгает свой союз. Такая информация появилась на официальном сайте Оболонского райсуда от 20 ноября. Однако официально ни Тищенко, ни Барановская не комментируют вероятность нового семейного статуса.

Пара воспитывает сына Давида, который родился в 2017 году.

Николай Тищенко и Алла Барановская Фото: Instagram allabonya

Хью Джекман и Деборра Ли-Фернесс

Пара австралийских актеров шокировала поклонников новостями о разводе после 27 лет брака осенью 2023 года. Знаменитости, которые приехали в США из Австралии и сделали карьеру в американской киноиндустрии, познакомились в 1995 на съемках австралийского сериала "Корелли". Тогда актер играл заключенного, а его будущая жена — психиатра, которая ставит эксперименты над заключенными. Между влюбленными разница в возрасте 13 лет.

В 2000 году звездные супруги усыновили сына Оскара, а в 2005 — девочку Аву.

"Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой", — отмечали Хью и Деборра.

Хью Джекман и Деборра Ли-Фернесс Фото: Getty Images

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Американская певица и фитнес-тренер Сэм Асгари поженились летом 2022 года после освобождения Бритни от 13-летней опеки ее отца. Впоследствии даже сообщалось о беременности артистки, однако она потеряла ребенка в результате выкидыша.

Летом 2023 года пара сообщила о разводе. Сообщалось, что дуэт распался после того, как громкая ссора из-за слухов о неверности Бритни заставила Асгари съехать из их семейного дома. Однако впоследствии распространялись домыслы и об изменах самого Сэма.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Пара украинских военных поженилась на передовой 14 октября 2022 года. Весной следующего года у них родилась дочь Афина. Однако осенью 2023 полицейская в декрете сообщила о разводе и активно начала обвинять Стипанюка в абьюзе. Евгения показывала переписку и голосовые сообщения бывшего возлюбленного, в которых он угрожал ей. В частности, Эмеральд рассказывает, что большую часть времени Евгений проводит в Киеве, а не на фронте, хотя получает самую высокую заработную плату в ВСУ.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк Фото: emerald.evgeniya\Instagram

Напомним, Камалия поделилась кадрами встречи с дочками.

Также Фокус писал об откровениях Анны Тринчер после развода.