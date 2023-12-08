Дочь Синди Кроуфорд отправилась на свидание с бойфрендом (фото)

Наследница культовой супермодели встречается с актером, который сыграл главную роль в фильме об Элвисе Пресли.

22-летняя американская модель Кайя Гербер держалась за руку своего бойфренда Остина Батлера, 32, когда они гуляли с ее собакой Майло в Малибу после обеда в ресторане Café Habana ее отца Рэнди Гербера. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Синди Кроуфорд, 57, выбрала для прогулки светлые свободные брюки, топ и накинула на плечи коричневый свитер. К образу она добавила черную кепку и солнцезащитные очки. Волосы звезда глянца оставила распущенными.

Тем временем спутник Кайи, 32-летний актер Остин Батлер, был в серых брюках, джинсовой рубашке и кепке. Он также защищал глаза от солнца Малибу темными очками.

Батлер, исполнитель роли Элвиса Пресли, на десять лет старше юной модели, с которой он встречается с конца 2021 года. До этого Гербер длительное время состояла в отношениях с другим актером — Джейкобом Элорди.

Кайя Гербер и Остин Батлер

В разгар пандемии COVID-19 в июле 2020 года Кайя Гербер взяла своего песика Майло от The Labelle Foundation. Дочь Синди Кроуфорд часто замечают на прогулках с домашним любимцем.

Остин Батлер играет Элвиса Пресли

Напомним, Кайя Гербер и Остин Батлер отправились на свидание в Беверли-Хиллз.

Также Фокус писал о появлении Синди Кроуфорд на публике в компании похожей на нее дочери.