Натали Портман появилась на публике в костюме с глубоким декольте (фото)
Знаменитость в компании Джулианны Мур представила свой новый фильм.
42-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике в костюме с глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана посетила премьеру фильма "Май, декабрь", в котором она с Джулианной Мур сыграли главные роли.
Для выхода Портман выбрала черный костюм с удлиненным приталенным жакетом и глубоким декольте. Волосы актриса собрала в элегантную прическу и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.
В качестве аксессуаров знаменитость добавила к образу золотое кольцо.
63-летняя Джулианна тем временем продемонстрировала свой стиль в изысканном кожаном пальто, которое накинуло на простое черное макси-платье.
К Натали и Джулианне присоединился Чарльз Мелтон, который также скоординировал свой наряд в соответствии со своими коллегами. 32-летний актер был в черном блейзере с парой брюк.
По сюжету, Джулианна играет женщину по имени Грейси, которая в прошлом пережила серьезный скандал, а Натали — популярную голливудскую актрису, которая готовится сыграть роль Грейси в будущем фильме — и медленно перенимает на себя ее личность.
Напомним, какой вопрос короля Великобритании Чарльза ІІІ удивил Натали Портман.
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