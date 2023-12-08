Как пережить зимние праздники без вреда для фигуры: 5 полезных советов от диетолога

Невозможно представить праздник без пышного стола с кучей вкусной и калорийной еды. И хочется все попробовать.. Настолько, что после недели зимних праздников уже не застегивается пуговица на джинсах. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказывает, как контролировать себя во время праздников, чтобы не набрать лишний вес.

Зимние праздники — это особый период, который ассоциируется с отдыхом, радостью, теплом, семейными посиделками, подарками и праздничной атмосферой. Однако, праздники часто также ассоциируются с вкусными, но не всегда полезными блюдами и алкоголем, которые могут негативно влиять на фигуру и здоровье. Как провести рождественские и новогодние праздники, чтобы потом не восстанавливать здоровье и не проводить часы в спортзале, пытаясь избавиться от лишнего веса, Фокусу рассказывает диетолог Алина Дяченко.

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Будем честными, даже если вы съедите очень много вкусной и калорийной пищи в течение нескольких дней и увидите на весах +3 кг, это не означает 3 кг жира. В большинстве случаев это отеки — лишняя жидкость, которая задерживается в организме из-за избытка соли и алкоголя. Однако очень часто зимние праздники становятся пусковым механизмом для переедания, когда вы приходите в себя примерно в середине февраля, и понимаете, что надо худеть уже на 5-7 кг. Вот это уже проблема.

Важно понимать, что вы едите не в последний раз, поэтому не нужно пробовать все, что есть на праздничном столе. Научитесь собирать сбалансированную тарелку, которая позволит вам попробовать вкусные блюда, насытить организм необходимыми питательными веществами и в конце концов, сохранить фигуру. Диетолог дала несколько советов, которые помогут вам во время праздничного периода сохранить здоровье и не набрать вес.

Не пытайтесь попробовать все

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"Не набрасывайтесь на еду. Это не первый и не последний праздник. Откажитесь от майонеза, газированных напитков, фаст-фуда, сладостей с большим количеством сахара... Вместо этого, сидя за столом, выбирайте мясо/птицу/рыбу и овощи или овощные салаты. Большую часть тарелки должны составлять именно овощи, а сладости лучше замените фруктами и ягодами. Но и в этом случае не забывайте о мере", — советует диетолог.

Среди всех блюд выбирайте простые, например шашлык, печеный картофель, овощи. Откажитесь от сложных блюд и майонезных салатов, жирных десертов и напитков. Если все же вы не можете удержаться от кусочка наполеона, съешьте меньше, чем обычно.

Помните, что несколько праздничных дней "жора" могут стоить вам нескольких месяцев в спортзале и жестких ограничений в питании. Стоит ли оно того?

Получайте эмоции не только от еды

Не стоит ассоциировать праздники только с едой. Сейчас вы можете приготовить любое блюдо, не дожидаясь Нового года, поэтому не нужно воспринимать этот период, как пищевой марафон. Получайте эмоции не от еды, а от праздника, праздничной атмосферы, времени проведенного с семьей и друзьями.

Не забывайте пить воду

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"Во время зимних праздников люди часто забывают поддерживать водный баланс. Или выбирают вместо воды сладкие газированные напитки и соки. Не забывайте выпивать свою норму воды для поддержания гидратации организма, что поможет избежать переедания", — отмечает Алина Дяченко.

Поддержание гидратации — залог хорошего самочувствия и быстрого обмена веществ. Учитывайте, что если вы пьете алкоголь и много кофе, то должны увеличить потребление чистой воды.

Ограничьте употребление алкоголя

"Ограничьте потребление алкоголя и не смешивайте различные виды алкоголя", — советует диетолог. "Чередуйте алкоголь с водой — это нужно для сохранения гидратации и уменьшения негативного влияния на организм".

Стоит напомнить, что калории имеет не только пища, но и напитки. Так, например, 100 г белого сухого вина содержат лишь 72 ккал, а вот 100 г водки — 221-250 ккал, в зависимости от производителя. Коньяк, джин и виски также содержат более 200 ккал на 100 г, а если их смешивать с газировкой или соком, то калорийность увеличится.

Будьте активны

Фото: Freepik

"Проводите зимние праздники активно! Зимние прогулки, игры в снежки, лыжи, коньки, сноубординг. Меньше сидите за столом, больше двигайтесь, играйте в активные игры, тогда и лишние килограммы не прилипнут к вашей талии", — отмечает Алина Дяченко.

Праздники — это не лежание на диване и бесконечное поедание вкусностей, это эмоции, воспоминания, возможность уделить время своим детям и родственникам. Разумный подход к питанию и активный стиль жизни — это залог успеха, чтобы пережить зимние праздники без ущерба для фигуры!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.