Кейт Миддлтон в ослепительном белом костюме прибыла в Вестминстерское аббатство

Принцесса Уэльская с семьей посетила ежегодный концерт рождественских гимнов.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети прибыли в Вестминстерское аббатство на ежегодный концерт рождественских гимнов под названием "Королевские гимны: Вместе на Рождество". В этом году концерт будет посвящен тем, кто поддерживает малышей и их родителей. Об этом пишет The Sun.

Луи, Джордж и Шарлотта присоединились к Кейт Миддлтон, своей тете Пиппе Миддлтон, принцессе Беатрис, певцу Адаму Ламберту и прочим селебрити на ежегодном рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Шоу будут снимать сегодня вечером, а транслировать в канун Рождества в 19:45 на каналах ITVI и ITVX. Гвоздем программы станет исполнение песни Last Christmas на фортепиано Джона Леннона. Инструмент принцессе одолжили на вечер наследники Джорджа Майкла. Певец, скончавшийся на Рожедство 2016 года, купил фортепиано в 2000 году за ошеломляющие 1,45 миллиона фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Его знаменитый рождественский хит исполнит лауреат британской премии "Грэмми" певец и автор песен Джейкоб Коллиер, что, несомненно, станет кульминацией королевской службы, которая происходит уже в третий раз.

На ежегодной рождественской службе к принцессе Уэльской присоединились принц Уильям и трое ее детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Для своего выхода в свет, Кейт Миддлтон выбрала белоснежный брючный ансамбль и дополнила образ туфельками кремового цвета, а поверх набросила белое пальто от Chris Kerr Bespoke.

Наряд Кейт Миддлтон

Украшения были не из королевской шкатулки, к своему наряду Кейт выбрала классические серьги из золота и перламутра от Van Cleef & Arpels.

Среди гостей, направляющихся в Вестминстерское аббатство, видели сестру принцессы – Пиппу и ее супруга Джеймса Мэтьюза, а также любимую племянницу покойной королевы Елизаветы — леди Сару Чатто и ее мужа Дэниела Чатто.

На мероприятии также присутствовали члены королевской семьи: принцесса Беатрис (со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци и пасынком Вольфи), принцесса Евгения, Питер Филлипс, Зара Тиндалл и другие.

Кейт Миддлтон прибывает в Вестминстерское аббатство

Первый рождественский концерт, организованный Кейт, состоялся в Вестминстерском аббатстве 8 декабря 2021 года. Кейт удивила зрителей своим первым публичным выступлением на фортепиано, аккомпанируя Тому Уокеру, когда он пел "Для тех, кто не может быть здесь".

Хотя принцесса Уэльская не играла на пианино на шоу 2022 года 15 декабря 2022 года, праздничное мероприятие снова было проведено, чтобы собрать вместе членов королевской семьи, сотрудников благотворительных организаций, общественных волонтеров, передовых рабочих, военнослужащих и многих других. "Отпразднуйте радость, которую могут принести человеческие связи", — заявил Букингемский дворец.

Прошлогодняя программа была посвящена памяти королевы Елизаветы, которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

В этом году принцесса заявила, что этот концерт — это возможность сказать "искреннее спасибо" тем, кто поддерживает маленьких детей.

В заранее записанном клипе, выпущенном в четверг вечером, Кейт сказала: "Присоединяйтесь ко мне в канун Рождества, когда мы говорим сердечное спасибо всем, кто поддерживает самых молодых членов нашего общества в эти решающие ранние годы". Тизер своего концерта Кейт Миддлтон записала в кардигане, расшитом жемчужинами от бренда Self-Portrait.