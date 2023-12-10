Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественский портрет с детьми (фото)

Автор кадра признался, что это была одна из самых приятных работ в его жизни.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми позировали для нового рождественского портрета. Семейным кадром делится аккаунт принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Наша семейная рождественская открытка на 2023 год", — отметили королевские персоны.

Автором черно-белого фото семьи Уэльских стал Джош Шиннер.

"Было очень приятно фотографировать принца и принцессу Уэльских и их семью для рождественского портрета в этом году. Без сомнения, одна из самых расслабленных и приятных встреч, которые я когда-либо имел, и теперь у меня есть совершенно новый набор шуток, которые просто на моем уровне благодаря детям", — рассказал о взаимодействии с членами королевской семьи Великобритании фотограф.

На снимке многодетные родители со своими наследниками позировали в кэжуал-образах — белых рубашках и брюках. Принцесса Шарлотта, широко улыбаясь, сидела в кресле, а ее братья и мама с папой стояли позади.

Семья Уэльских

Как сообщается, черно-белый кадр на официальных праздничных открытках будет отправлен друзьям, членам семьи и коллегам.

В 2022 году Уэльские также представили рождественскую открытку, на которой появились в кэжуал-образах, однако снимок был сделан во время летней прогулки.

Семья Уэльских Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на ежегодном концерте колядок в Вестминстерском аббатстве.

Также Фокус писал о вероятных изменениях в жизни Уэльских в 2024 году.