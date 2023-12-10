Рождественский подарок и уютный тренд: какие шарфы популярны этой зимой (фото)

Теплый и уютный шарф — это не только стильный аксессуар вашего гардероба, но и прекрасный подарок к Рождеству.

В него можно укутаться потеплее или выложить на пальто с особым изыском, сделать незаметным дополнением к образу или акцентом в нем — способов носить шарф бесконечное множество. Наверное поэтому в итальянском Vogue его назвали главным героем уличного стиля.

А еще он поможет вам при выборе подарка к Рождеству — вот тут-то и проявится ваш вкус и понимание индивидуальности вашего визави.

Однотонные шарфы

Если честно, то это — база, которую вы можете использовать практически бесконечно. Главное, чтобы модель шарфа отвечала тому образу, который вы хотите создать. Например, шарф из 100% кашемира — мягкий, теплый, как правило, имеет стандартный размер. Если удлинен, то прекрасно подойдет и как сочетание головного убора и непосредственно шарфа.

Фото: pixabay.com

Однотонный шарф может быть фактурным — например, из мягкой бежевой овчины либо смеси шерсти, мохера и хлопка с мягкой подкладкой (да-да, и такие бывают!).

Шарф тонкой вязки и с бахромой по краям украсит вашу верхнюю одежду, только не стоит нарочито демонстрировать знаменитый бренд — качество шарфа говорит само за себя. Кстати, действительно высокое качество позволит этому аксессуару прожить в вашем гардеробе достойную долгую жизнь.

Фото: pixabay.com

А вот мейнстримом нынешнего зимнего сезона стал шарф всех оттенков красного — благодаря своему пламенному контрасту он оживит любой нейтральный образ.

Разноцветные шарфы

Хотите супер-крутой акцент в своем уличном образе? Итальянский Vogue советует обратить внимание на один из самых ярких и экстравагантных трендов нынешней зимы — разноцветный шарф самых неожиданных цветовых решений. Это могут быть популярные оттенки коричневого — от бежевого до молочного шоколада, возможна и самая настоящая радуга или сочетание, казалось бы, несочетаемых цветов.

Фото: pixabay.com

По рисунку разноцветные шарфы могут быть в горизонтальную или вертикальную полоску, с "мазками" абстракционистов или растушевкой, либо просто переплетением разноцветных нитей и множеством узоров — вообще с самым "неправильным" дизайном. Креативность в зимнюю пору не просто приветствуется!

Фото: pixabay.com

Клетчатые шарфы

Если вы ищете классику, то безусловно это шарф от бренда Burberry, который, кстати, подходит и для женщин, и для мужчин.

Фото: pixabay.com

Вечно модными остаются шарфы в темно-синюю и светло-коричневую клетку, хотя эксперты издания предлагают обратить внимание на модный в этом сезоне серый и его оттенки.

Фото: pixabay.com

Интересно смотрится шарф с темно-синей клеткой как основой и линиями от белого до красного цвета. И присмотритесь к различным сочетаниям коричневого и бордового — эти цвета тоже в тренде.

Фото: pixabay.com

Как носить шарф — модные тенденции

Консультанты итальянского Vogue предлагают три способа носить шарф, которые в этом сезоне наиболее популярны.

Шарф в тон пальто

Сочетание пальто и шарфа идеально подходит даже для самых требовательных к своему образу личностей. Это классика вне тенденций, которая отлично адаптируется к любой ситуации, даже самой официальной.

Фото: pinterest.com

Макси тканый шарф-капюшон

Это так называемый шарф-балаклава, который закрывает и голову, и шею. Реально — самая уютная и крутая тенденция нынешнего сезона.

Фото: pinterest.com

Шарф "назад"

Проще говоря, шарф как бы носится задом наперед, поэтому концы шарфа падают на спину, а не на грудь. Идеально сочетается даже с самыми элегантными нарядами, и не только верхней одеждой, но и красивым платьем для особого случая.

Фото: pixabay.com

Напомним, топ модных пальто на зиму 2023, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Фокус также писал о трендовых свитерах на зимний период 2023/24.