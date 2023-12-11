Серена Уильямс и ее муж стали первыми звездами получившими Tesla Cybertruck (фото)

Знаменитая теннисистка и ее муж Алексис Оганян были в первой группе клиентов, получивших футуристический автомобиль Илона Маска.

Серену Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна видели в Майами, направляющейся на вечеринку в новехонькой Tesla Cybertruck. Алексис, один из основателей Reddit, был в числе первой группы клиентов, получивших новейшую версию автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.

30 ноября Алексис присутствовал на прямой трансляции на заводе Tesla в Техасе, где Илон Маск лично привел его к его новому Cybertruck.

Последняя версия модного футуристического автомобиля Tesla стоит 49 890 долларов за заднеприводную версию и 68 890 долларов за полноприводную.

Во время последней прогулки по Майами Алексис сел за руль своей потрясающей новой машины, а Серена заняла переднее пассажирское сиденье.

Серена Уильямс и Алексис Оганян в своем новом авто

Они посетили звездную вечеринку, устроенную миллиардером Уэйном Бойчем, происходящим из династии угледобытчиков.

Уэйн устроил вечеринку посреди Art Basel, всемирно известной арт-ярмарки, которую обожают посещать знаменитости.

Серена и Алексис присоединились к блестящему списку гостей, в который вошли Леонардо Ди Каприо, Том Брэди, Синди Кроуфорд и Дуэйн Уэйд.

На вечеринке, как сообщили инсайдеры, присутствовали и выступали Snoop Dog и Lil Wayne.

Менее чем двумя неделями ранее Алексис Оганян был в Техасе на церемонии, где Илон раздавал новые Cybertrucks.

Алексис стал третьим человеком в мире, получившим эту машину. Еще одним счастливым обладателем футуристического авто стал основатель и генеральный директор Trousdale Ventures Филипп Сарофим.

Раздача новых Tesla Cybertruck

Напомним, поставки Tesla Cybertruck начнутся через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. Самый дешевый вариант Cybertruck будет доступен только в 2025 году. Вполне возможно, что Tesla позже снизит стартовую цену пикапа.

Алексис Оганян в своем новом Кибертраке, которую он назвал Cerberus

Также электрический пикап Tesla Cybertruck получил версию для детей за 1500 долларов. Его максимальная грузоподъемность 68 кг.

Tesla Cybertruck for Kids является официальным продуктом бренда. Это детский автомобиль, дизайн которого повторяет стандартную версию модели.