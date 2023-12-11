Ева Грин в компании Венсана Касселя вышла на красную дорожку (фото)
Знаменитости посетили премьеру своего нового фильма.
43-летняя французская актриса Ева Грин прошлась по красной дорожке на премьере фильма "Три мушкетера, часть I: Д'Артаньян" в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана позировала фотографам мероприятия вместе со своим коллегой Венсаном Касселем, 57.
На публике Грин появилась в роскошном бархатном зеленом платье с небольшим шлейфом. Волосы она уложила на одну сторону и сделала вечерний макияж, добавив к образу массивные кольца и серьги.
Между тем Кассель был в джинсах, белом свитере и коричневом жакете. На ногах французского актера были белые кроссовки.
Ева Грин играет роль миледи в фильме, который рассказывает историю Д'Артаньяна, который прибыл в Париж, когда пытался найти своих нападающих после того, как был оставлен умирать.
Он присоединяется к Атосу, Портосу и Арамису, трем мушкетерам короля. Грин играет вместе с Венсаном, который исполнил роль Армана де Силлега д'Атоса д'Отвиля. Главная роль досталась Франсуа Сивилю.
Напомним, Венсан Кассель украсил обложку глянца и предупредил об опасности соцсетей.
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