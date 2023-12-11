Горячие и одинокие: Тина Кунаки и Эмили Ратаковски показали фото с роскошного курорта

Девушки выбрали для отдыха остров, где очень любит отдыхать семейство Кардашьян-Дженнер.

32-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски в компании 27-летний французской коллеги Тины Кунаки отправились на отдых на любимые знаменитостями острова Теркс и Кайкос на Карибах. Порцией ярких и горячих снимков она уже поделилась на своей странице в Instagram.

Надев оранжевое бикини с цветочным принтом, Эмили ребенка продемонстрировала потрясающий вид, резвясь на песке роскошного пляжа.

Тина, которая недавно рассталась с мужем Венсаном Касселем, последовала этому примеру, надев красочный купальник-двойку, который подчеркивал ее скульптурное телосложение.

Девушки были в приподнятом настроении и позировали в обнимку, демонстрируя на камеру свои лучшие стороны. На одном из кадров они сделали знак сердечка, сложив руки вместе.

Недавно Эмили рассказала, что надеется вдохновить других молодых разведенных женщин, написав о своем собственном опыте. Модель вышла замуж за Себастьяна Беар-Маккларда в 2018 году, и у них родился сын Беар, прежде чем они расстались в июле 2022 года. По словам Ратаковски, она хотела бы снять часть "стигмы", связанной с разводом.

"Я не могу поверить, что больше нет книг о неудачных первых браках. Я прочитала много литературы о разводе, но, как правило, речь идет о семьях, распадающихся после того, как дети выросли. Я действительно думаю, что очень много женщин разводятся в более молодом возрасте, и это такое табу, и вокруг этого такая стигма", – признается она.

Модель добавила, что несмотря на то, что была очень несчастна, у нее долго не хватало смелости уйти от мужа. Все проблемы в браке сказывались на ее фигуре. После рождения ребенка ее вес составлял всего 45 кг, и она находилась в депрессии.

Последней каплей в браке стало то, что против Себастьяна были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

После развода Эмили встречалась с Гарри Стайлсом, Эриком Андре и другими мужчинами, но серьезных отношений так ни с кем и не завязала. Сейчас для нее сын – в приоритете.

Что касается Тины Кунаки, то после расставания с Венсаном Касселем ее замечали с другими мужчинами, но опять же – ничего серьезного. А вот Кассель счастлив в отношениях с точной копией Тины, моделью Нарой Баптистой, и не скрывает новую пассию от публики.

Ранее Фокус писал, что в октябре Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом.