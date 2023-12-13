Брэдли Купер и Леди Гага снова воссоединились (фото)

Актер и певица дружат много лет и в свое время даже сыграли в одной картине, которая принесла им "Оскар".

48-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер, который сейчас продвигает свой новый фильм "Маэстро", на премьере картины в Лос-Анджелесе позировал на красной дорожке с 37-летней певицей и актрисой Леди Гагой. Пара знаменита тем, что вместе снималась в картине "Звезда родилась" 2018 года. Драма претендовала на "Оскар" в восьми номинациях, в том числе "Лучшая мужская роль" (Купер), "Лучшая женская роль" (Гага), но награду получила в категории "Лучшая песня" за трек "Shallow". Более того, они так искренне сыграли любовь на экране, что потом им приписывали роман по-настоящему.

На красной дороже Леди Гага выглядела эффектно в роскошном черном брючном костюме с серебряной отделкой. Пиджак звезда надела на голое тело. Ее платиновые локоны были уложены в стильную прическу, а образ завершал черный бархатный клатч.

Кэри Маллиган, Леди Гага и Брэдли Купер Фото: Getty

Звезда с радостью сопровождала Купера в зрительный зал вместе с его шестилетней дочерью Леей. Девочка сыграла в ленте эпизодическую роль.

Новый фильм Купера в качестве режиссера и исполнителя главной роли "Маэстро" рассказывает о давних отношениях между дирижером-композитором Леонардом Бернстайном (Купер) и актрисой Фелицией Монтеалегре Кон Бернштейн (Кэри Маллиган).

Изначально режиссером картины должен был выступить Стивен Спилберг, но Брэдли сумел убедить его отдать ему эту работу. Спилберг согласился, но остался одним из продюсером картины.

Еще до выхода фильма Купер подвергся критике. Накладной нос актера в картине о дирижере Леонарде Бернстайне вызвал критику в сети, ведь создает "карикатурный образ еврея".

Голливудский актер сказал, что негативная реакция из-за его протеза в носу не застала его "врасплох".

"Правда в том, что… я делал весь этот процесс с любовью, и мне так понятно, откуда я родом", — заявил он.

Леди Гага и Брэдли Купер и их оскароносная песня "Shallow" в фильме "Звезда родилась"

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер дал редкий комментарий о воспитании дочери.